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본문 요약

교단 현안 해결 청탁 등을 목적으로 국민의힘에 신도를 대규모로 가입시켜 영향력을 행사하려 한 혐의를 받는 이만희 신천지 총회장이 법원에 구속적부심을 청구했으나 기각당했다.

이 총회장은 2021년부터 2024년까지 국민의힘에 교인을 조직적으로 가입하도록 지시한 혐의를 받는다.

정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 이 총회장의 지시로 5만명이 넘는 신천지 신도가 국민의힘 책임 당원으로 가입한 것으로 본다.

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법원, ‘당원 집당 가입’ 신천지 이만희 구속적부심 기각…구속 유지

입력 2026.06.28 17:26

  • 임현경 기자

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이만희 신천지 총회장이 지난 4일 정교유착 비리 합동수사본부의 피의자 조사에 출석하고 있다. 연합뉴스

이만희 신천지 총회장이 지난 4일 정교유착 비리 합동수사본부의 피의자 조사에 출석하고 있다. 연합뉴스

교단 현안 해결 청탁 등을 목적으로 국민의힘에 신도를 대규모로 가입시켜 영향력을 행사하려 한 혐의를 받는 이만희 신천지 총회장이 법원에 구속적부심을 청구했으나 기각당했다.

28일 법조계에 따르면, 서울중앙지법 박찬범 영장당직판사는 이날 오후 2시30분부터 이 총회장에 대한 구속적부심 심문을 진행한 뒤 구속적부심 청구를 기각했다. 박 판사는 “청구 이유가 없다”며 기각 이유를 밝혔다. 구속적부심은 구속 피의자가 법원에 구속의 적법성과 필요성을 재차 판단해달라고 청구하는 제도다.

이 총회장은 지난 24일 정당법 위반 및 업무방해 혐의 등으로 구속됐다. 김진만 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이 총회장에 대해 “증거인멸 염려가 있다”며 영장 발부 이유를 설명했다.

이 총회장은 2021년부터 2024년까지 국민의힘에 교인을 조직적으로 가입하도록 지시한 혐의를 받는다. 정교유착 비리 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)는 이 총회장의 지시로 5만명이 넘는 신천지 신도가 국민의힘 책임 당원으로 가입한 것으로 본다. 현행 정당법에 따르면 개인 자유의사에 반해 정당 가입이나 탈당을 강요할 수 없다.

이 총회장이 20대 대선과 22대 총선 당시 국민의힘 당내 경선 과정에서 영향력을 행사해 윤석열 정권에서 교회 건물 용도 변경 등 각종 교단 현안을 해결해달라고 요구하려 했다고 합수본은 의심한다. 신천지는 ‘필라테스 프로젝트’라는 이름까지 붙여가며 교인의 당원 가입을 조직적으로 압박한 것으로 조사됐다. 합수본은 이런 조직적 당원 가입이 국민의힘 선거 업무에 지장을 줬다고 본다.

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