식품산업협회 교육사이트서 11만명 이상 개인정보 유출

국내 식품업체 약 170곳이 회원사인 한국식품산업협회의 온라인 위생교육시스템에서 10만명 이상의 이름, 휴대전화번호 등 개인정보가 유출된 정황이 확인됐다.

식품산업협회는 지난 26일 홈페이지에 ‘개인정보 유출정황 안내 및 사과’란 제목의 공지글을 올리고, 피해자들에게도 개별 문자 메시지를 발송해 개인정보 유출 정황을 안내했다고 28일 밝혔다.

이번 개인정보 유출 사고는 협회 교육사이트(www.kfia21.or.kr) 위탁운영사인 메디오피아테크가 지난 24일 시스템 점검 과정에서 외부 공격으로 추정되는 비정상 접근 및 개인정보가 포함된 CVS 파일이 생성된 정황을 확인하면서 파악됐다. 식품 분야 영업자와 종사자는 식품위생법에 따라 매년 이 사이트에서 식중독 예방, 식품 안전 관리 등 법정 의무 교육을 이수해야 한다.

협회에 따르면 유출이 의심되는 개인정보 항목은 아이디, 암호화된 비밀번호, 이름, 성별, 직책, 업체 전화번호, 휴대전화번호, e메일 주소다. 협회에 따르면 개인정보가 유출된 것으로 의심되는 인원은 올해 상반기에 교육을 받은 11만2000여명이다.

협회는 피해 서버 격리 및 증거 보전, 공격 IP 및 관련 접근 경로 차단, 방화벽 및 포트 접근 통제 강화, 관계기관 신고 및 조사 협조 등 조치를 취했다고 밝혔다. 협회 측은 “출처가 불분명한 문자, e메일, 전화 등 스미싱·피싱에 유의하고, 이번 사고를 빙자한 결제, 송금, 인증번호 제공 요구에 응하지 말라”고 당부했다. 협회 측은 “소중한 개인정보를 보호해야 할 의무가 있음에도 불미스러운 사건이 발생한 부분에 대해 죄송하다”고 밝혔다.