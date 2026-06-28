유시민 작가가 이재명 대통령의 외연 확장 노선을 비판하면서 8·17 전당대회를 앞둔 여권 내 갈등의 파열음이 커지고 있다. 유 작가는 지난 26일 공개된 유튜브 <다스뵈이다>에서 “지지자들이 원한 건 증축인데 이 대통령은 재건축을 하려고 한다”고 비판했다. 이 대통령이 전통적 민주당 지지층의 동의 없이 진보개혁 토대를 허물고 중도보수를 확장하는 ‘재건축’을 시도하고 있다는 것이다. 친이재명계는 “민주당 건물주는 자신들이고 이 대통령은 세입자라는 내심을 고백한 것”이라면서 유 작가의 ‘재건축론’을 ‘대통령 흔들기’라며 반발했다. 이기지 못한 지방선거의 후유증에서 벗어나 국정을 추스르는 데 힘을 보태야 할 여권이 권력투쟁의 소용돌이에 휩쓸리는 모습에 우려를 금할 수 없다.

유 작가의 비판은 전대 구도를 민주당의 정통성을 누가 쥐고 있느냐는 ‘소유권 투쟁’으로 확전시켰다. ‘재건축’에 투입된 이들이 “코어 지지층인 민주개혁 진영의 정상 세포들을 공격해 자가면역 질환을 초래했다”고 성토했다. 유 작가는 옛 주류인 친노무현, 친문재인 세력을 멸칭 용어로 공격한 뉴이재명 세력을 ‘용역 평론가’ ‘촉법 평론가’라며 격하게 비판하기도 했다. 이 대통령의 외연 확장 노선이 전통적 지지층의 소외감을 낳았다 해도 유 작가 정도의 영향력 있는 인사라면 보다 정제된 언사로 여권 내부의 갈등을 추스르는 게 옳다. 이런 독선과 갈라치기는 이 대통령을 특정 계파의 수장으로 왜소화하고 진영 내부의 감정싸움을 부추기는 충돌만 키울 뿐이다.

유 작가가 검찰개혁 지연을 비판하며 이를 전대에 뛰어드는 명분으로 삼았다는 점도 우려스럽다. “집권 1년이 넘도록 진척 없는 검찰개혁”을 전통적 지지층 이탈의 원인으로 꼽은 것이다. 형사소송법 등 관련 법안들을 신속히 처리하고 부작용 해소에 지혜를 모아야 할 시기에 이를 선명성 경쟁의 도구로 전락시킨 것이다. 유 작가 발언에 대해 당권 주자인 김민석 국무총리는 “내가 대통령을 만들었다는 과잉 자신감은 절제해야 한다”고 지적했고, 송영길 의원은 “어려울 때일수록 대통령을 지키는 것이 코어 지지층”이라고 반박했다. 친명계에선 “폐족이 됐어야 할 강경 그룹이 대통령 흔들기를 시작한 것”이라는 극단적 언사까지 나오는 형편이다. 확전일로의 여권 갈등이 2년차에 접어든 이재명 정부의 국정에 악영향을 미칠 가능성을 우려하지 않을 수 없다.

지금 여권의 행태는 오만과 독선으로 자멸했던 과거 권력의 모습과 다르지 않다. 오는 7월1일 이 대통령과 문재인 전 대통령의 오찬 회동이 소모적인 여권 갈등을 봉합하는 분기점이 돼야 한다. 두 전현직 대통령이 통합의 지혜를 모으고, 국정 안정의 해법을 마련하길 기대한다. 볼썽사나운 집안싸움이 이재명 정부의 가장 큰 걸림돌이 되고 있다는 지적을 여권은 무겁게 새겨들어야 한다.