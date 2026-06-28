장동혁 국민의힘 대표가 지난 26일 “당내 징계 요청에 대해 답할 때가 됐다”고 했다. 6·3 지방선거 패배 책임을 지고 사퇴하라고 요구하는 비당권파 의원들에 대한 징계를 예고한 것이다. 장 대표가 밝힌 징계 이유가 ‘당의 기강 확립’이라니, 적반하장도 정도가 있는 것 아닌가.

장 대표는 이날 보수 성향 매체의 유튜브 방송에 출연해 자신에 대한 사퇴 요구를 ‘해당 행위’로 규정하며 “당의 체질을 바꾸는 것이 보수 재건의 시작”이라고 했다. 그러면서 징계 대상으로 한동훈 무소속 의원의 선거운동을 지원한 배현진·박정훈·우재준 의원, 소장파 모임 ‘대안과 미래’ 소속 김용태·김재섭 의원 등을 거명했다. 이들에 대한 당원들의 징계 요청서는 제출된 상태다. 장 대표가 임명한 윤민우 윤리위원장을 통해 징계 절차가 본격화하면 국민의힘의 내홍은 한 치 앞을 내다보기 어려운 상황으로 치달을 수 있다.

장동혁 지도부는 대선 패배 후 성찰은커녕 ‘윤어게인’ 세력과 절연하지 못하고 오히려 그들과 손을 잡았다. 민심과 거꾸로 갔으니 국민의힘의 지방선거 패배는 예정된 것이었다. 당내에서 계파를 가리지 않고 장 대표에 책임을 묻고 사퇴를 요구하는 것도 자연스러운 일이었다. 그럼에도 그는 투표용지 부족 사태를 구실로 재선거를 주장하며 버티기를 시도하더니, 돌연 입원했다가 엿새 만에 당무에 복귀해선 “당 쇄신과 기강 확립이 더 이상 미룰 수 없는 과제”라고 했다. “지도부가 가는 방향이 국민 여론과 당심에 부합한다”는 궤변도 늘어놓았다. 장 대표의 상황 인식이 이런 지경이니 사퇴 요구는 더욱 커질 수밖에 없다.

장 대표는 지방선거 전 자신을 비판한 김종혁 전 최고위원과 배현진 의원을 중징계 조치했다. 하지만 법원은 ‘표현의 자유는 정당 존립과 발전의 기초’라며 이들이 낸 징계 효력 정지 가처분 신청을 받아들였다. 그럼에도 또다시 자신을 비판했다는 이유로 의원들을 징계하겠다니 정당 민주주의를 훼손하고 당 기강을 허무는 것은 장 대표 아닌가.

장 대표 리더십은 무너졌다. ‘지방선거에서 후보자 당선을 위해 혼신을 다했다’고 우긴다고 회복되지 않는다. 징계로 의원들 입을 틀어막겠다면 당 혼란과 분열은 커질 뿐이다. 내년 8월까지인 임기를 채우려 할수록 당은 만신창이가 되고 국민들로부터 멀어질 것임을 왜 장 대표만 모르는가.