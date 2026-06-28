학교교육이 계층 상승 통로로 거의 유일했던 때의 부모는 자녀에게 늘 “선생님 말씀 잘 들어라” 했다. 그러나 권위주의 시대가 끝나가던 1990년대 초부터 절대적 교권은 ‘교실붕괴’로 흔들렸다. 1990년대 후반에 본격화된 기업 구조조정으로 직업전망이 어두워지자, 부모들은 사교육 투자로 자녀의 직업안정성을 추구했고, 그 노력이 통해 학원이 학교보다 중요해진 지금이 됐다. 이 과정에서 교육소비자로 진화한 부모는 이제 ‘선생님 말씀’을 원치 않는다. 다만 교사에게 자녀의 대학입시에 필요한 내신, 수행평가 등을 요구할 뿐이다.



사교육의 ‘보조’가 됐을 뿐인 공교육 안에서 어떤 부모와 학생은 교사를 하대하고 괴롭혀 죽음에 이르게도 한다. 2023년 서울에서 진행된 대규모의 질서 있는 교사집회는 추락한 교권에 대한 문제제기였고, 그 결과 법과 제도 개선이라는 해법이 나오기도 했다. 그러나 이것은 교사의 ‘권위’가 교사의 ‘권리’로 둔갑해, 상식과 문화가 아니라 법과 제도로만 ‘겨우’ 보호받게 된 초라해진 교권을 말해줄 뿐이었다.



그래서일까? 교육부 산하 ‘교권보호국’의 군 출신 직원들이 교내폭력과 교권침해 등을 ‘한 방’으로 해결한다는 설정의 드라마 <참교육>에 대한 세간의 관심이 크다. 평론가들이 드라마의 아쉬운 점으로 전직 군인들과 그들의 폭력을 지적했지만, 더 근원적인 문제는 무력한 교사를 보다 못한 ‘다른 누군가’가 대신 나서서 교권을 보호해준다는 점에 있다. 권위는 스스로 만드는 것이기에, 교권 또한 교사 스스로 세워야 하는데 말이다.



언급한 2023년의 ‘질서집회’는 교사가 누구보다 모범적임을 확인해줬다. 교원대학교, 사범대학, 그리고 교사임용고사 등 교사 양성 및 선발 과정은 다른 분야보다 더 철저한 학점관리는 물론 제도가 요구하는 성실성을 충족해야 하기에, 대규모 시위에서조차 조용하고 단정한 교사의 모습은 당연하다. 그러나 현재의 학교현장이 이러한 교사만을 필요로 하는지 질문해야 하지 않을까. 변화된 학교현장에 맞춘 ‘다른’ 교사 양성 및 선발제도에 대한 사회적 합의가 필요하다.



학교교육을 교과와 생활교육으로 나눠, 협력과 교류가 가능한 ‘투트랙(two-track)’ 전문교사 시스템을 상상한다. 교대 및 사범대 출신 교사는 교과교육을 맡되, 낙오자가 없도록 세심하게 ‘끝까지’ 가르쳐 교과교육 전문가로서 학생과 부모의 신뢰를 받는다. 한편, 일정 기준으로 선발된 다양한 분야의 현장 출신 경력자는 직업교육부터 교내갈등이나 상호예절 등 생활교육 전반을 담당한다. 양측 교사는 학부모 상담에 함께 임함으로써 ‘소비자 학부모’의 민원 처리 이상의 실질적 교육상담으로 전문가로서의 위상을 만들어간다. 이런 상상이 전제하는 것은 지금껏 교사 양성을 전담해온 주체들의 교사 양성 ‘독점권’ 양보와 지금보다 큰 폭으로 늘어날 교육예산이다.



다른 상상도 가능하지만, 학교교육 정상화는 실추된 교권 정립에서 시작한다는 점은 변하지 않는다. 교사의 권위는, 권리와는 달라 법과 제도로 지킬 수 없다. 누군가 대신 나설 수도 없다. 논쟁적 AI 도입보다 지금은 교육당국이 교사 스스로 권위를 되찾을, 그 구조 마련에 힘쓰면 좋겠다.