누가 ‘이변의 주인공’이래?…일본·모로코, 새 강자로 우뚝

유소년 시스템 통해 실력 탄탄 기존 질서 도전장…우승 노려

월드컵은 끊임없이 변해왔다. 참가국은 48개국으로 늘었고 개최 지역도 확대됐다. 그러나 우승 트로피는 여전히 유럽과 남미의 전유물이었다. 1978년 이후 새롭게 월드컵 정상에 오른 나라는 프랑스와 스페인뿐이다. 모두 유럽 축구의 막강한 자본과 체계적인 유소년 시스템을 바탕으로 성장한 국가들이다.



그런데 이번 2026 북중미 월드컵에서는 변화의 조짐이 뚜렷하다. 일본과 모로코가 전통 강호 브라질, 네덜란드와 32강에서 맞붙으며 기존 질서에 도전장을 내밀었다. 두 팀 모두 이번 대회에서 가장 경쟁력 있는 ‘비유럽·비남미 우승 후보’로 평가받는다.



영국 가디언은 28일 “새로운 축구 세계가 탄생한다면 그 시작은 일본과 모로코가 될 수 있다”고 전망했다.



두 나라가 강해진 과정은 다르다.



모로코는 해외 디아스포라를 적극 활용했다. 이번 대표팀 26명 가운데 19명이 모로코 밖에서 태어났고, 상당수가 유럽 명문 유소년 시스템에서 성장했다. 여기에 자국의 모하메드 6세 축구 아카데미를 중심으로 한 육성 시스템까지 자리 잡으면서 자체 경쟁력도 빠르게 높아지고 있다. 2022 카타르 월드컵 4강 신화 역시 이런 기반 위에서 탄생했다.



일본은 다른 길을 걸었다. 1992년 출범한 J리그를 중심으로 선수 육성 체계를 구축했고 2005년 저팬스웨이(Japan’s Way)라는 축구 발전 장기 전략을 발표했다. 일본만의 축구 철학과 육성 시스템을 구축해 꾸준히 세계 정상급 경쟁력을 갖추겠다는 프로젝트다. 핵심은 단기 성적보다 유소년 육성, 지도자 교육, 기술 중심 플레이에 투자하는 것으로, 모든 연령별 대표팀이 비슷한 축구 철학과 전술 원칙을 공유하도록 설계됐다. 따라서 일본은 선수층이 두꺼워졌고 소수 슈퍼스타에 의존하지 않는 단단한 팀으로 변했다. 모리야스 하지메 감독이 8년 동안 완성한 조직적인 압박과 패스 축구도 일본만의 색깔이 됐다.



반면 국제축구연맹(FIFA)은 대회 확대와 클럽월드컵 신설 등으로 영향력을 키우고 있지만, 축구의 중심 이동은 행정이 아닌 경기장에서 이뤄지고 있다는 평가가 나온다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 아시아와 아프리카, 중남미 회원국들의 지지를 바탕으로 강한 권력을 유지하고 있지만, 진정한 변화는 일본과 모로코처럼 유럽의 선진 육성 시스템을 흡수하면서도 자국 축구를 발전시킨 국가들이 이끌고 있다는 분석이다. 물론 브라질과 네덜란드가 16강에 오를 가능성이 상대적으로 높다. 하지만 일본과 모로코가 더 이상 ‘이변의 주인공’이 아니라 충분히 승리할 만한 경쟁자로 평가받는 현실 자체가 월드컵의 새로운 흐름을 보여준다고 가디언은 설명했다.



가디언은 “새로운 축구 세계가 탄생한다면 그것은 인판티노의 정책이 아니라 일본과 모로코처럼 유럽의 축구 시스템을 적극 받아들이고 자신들만의 경쟁력을 구축한 국가들의 성장에서 시작될 것”이라고 평가했다.

