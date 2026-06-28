하나금융, 서부티엔디와 첨단물류단지 개발 협약

하나금융그룹은 지난 26일 서부티엔디와 도시 첨단물류단지 개발사업 협력 강화를 위한 업무협약을 맺었다고 28일 밝혔다. 이번 협약은 서부티엔디가 서울 양천구 신정동에 조성하는 도시 첨단물류단지 개발사업에 필요한 자금 조달, 기업금융, 공동투자 등에서 협력하기 위해 마련됐다. 하나금융은 주요 관계사인 하나은행과 하나증권을 통해 프로젝트 파이낸싱(PF) 금융 주선, 개발사업 구조 분석 및 금융 설계 등을 제공할 예정이다.

