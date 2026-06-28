베이징 최고층 빌딩에…경비행기 ‘의문의 충돌’

경로 이탈 후 사고…조종사 숨져 ‘드론 금지’ 시내 항공 통제 빈틈 인근엔 ‘시진핑 관저’ 중난하이 당국, 늑장 발표에 원인 등 침묵

26일(현지시간) 중국 베이징에서 경비행기가 도심의 108층 초고층 빌딩에 충돌해 1명이 숨지고 13명이 다쳤다. 엄격한 항공보안 통제를 시행 중인 중국 당국은 사고 하루가 지난 후에야 소식을 공개했지만, 사고 원인 등은 밝히지 않았다.



베이징시 차오양구 당국은 27일 오후 4시쯤 소셜미디어를 통해 “6월26일 오후 5시55분쯤 둥싼환루(東三環路) 인근을 비행하던 단발 2인승 경량 스포츠 항공기(LSA) 1대가 고층 건물과 충돌했다”며 이 사고로 조종사 1명이 숨지고 현장에 있던 13명이 다쳤다고 밝혔다. 차오양구 당국은 부상자들이 중환자실로 옮겨졌으며 “관련 상황은 주무 부처가 추가 조사 중”이라고 밝혔다. 조종사 신원이나 사고 원인 등은 전해지지 않았다.



사고가 발생한 시틱타워는 베이징 중심업무지구에 있는 108층(528ｍ) 빌딩으로 베이징에서 가장 높은 건물이다. 고궁박물원(자금성)에서 6㎞ 떨어져 있으며 중국 최고 지도부의 집무 공간인 중난하이와도 가깝다. 국영 시틱그룹이 소유한 건물이다.



온라인에 공개된 현장 영상과 목격담에 따르면 충돌 당시 건물의 유리 커튼월 두 면이 깨져 떨어져 나갔고 산산조각 난 비행기 잔해가 도로에 흩어졌다. 건물 1층 부근에서 검은 연기가 치솟아 사람들이 대피했다. 건물 주변은 사고 즉시 가림막으로 봉쇄되고 교통관제가 이뤄졌으며 해당 영상과 목격담은 중국 온라인에서 삭제됐다.



해당 항공기는 중국 산허싱항(스타에어 에어크래프트)이 제조한 SA60L 경량 스포츠 항공기라고 홍콩 언론 명보 등이 보도했다. 베이징에서 경비행기를 운항하려면 중국 민용항공국(CAAC)과 중국인민해방군 공군의 승인을 받아야 한다.



항공기 추적 사이트 플라이트레이더24에 따르면 이 항공기는 베이징 중심업무지구에서 북동쪽으로 약 50㎞ 떨어진 핑구구 종합항공산업단지 내 공항에서 오후 5시30분 이륙해 비행한 뒤 같은 공항에 착륙할 예정이었다. 그러나 오후 5시40분쯤 공항으로 복귀하던 중 경로를 이탈해 서쪽으로 비행했고, 베이징 둥우환루(東五環路) 인근에서 신호가 끊겼다. 사고 당일 베이징의 날씨는 맑았다.



파이낸셜타임스는 경찰이 26일 늦은 밤 핑구구의 검은색 SUV 차량을 수색했으며 이 차량의 소유자 이름이 류쥔화라고 보도했다. 시틱은행에 같은 이름의 자산관리 총괄매니저가 재직 중인 사실이 알려지며 그가 조종사로 지목되자, 시틱은행은 류 매니저가 최근 작성한 보고서를 공개했다. 사건과 무관한 인물이라는 점을 알리려는 조치로 풀이된다.



이번 사고는 베이징시 당국이 무인기(드론) 비행을 전면 금지하는 등 항공 보안 조치를 강화하는 가운데 발생했다. 베이징에서는 지난 5월부터 드론 신규 판매와 구매, 반입이 모두 금지됐다. 도심에서 130㎞ 넘게 떨어진 만리장성에서의 야간 드론쇼도 중단됐다.



중국은 2021년부터 드론 산업을 국가 전략산업으로 육성하고 있지만, 안보를 이유로 베이징에만 이러한 규제를 적용하고 있다. 이전에도 베이징의 드론 소유주들은 국가에 등록하고 열병식 등 주요 행사가 있는 기간에는 드론을 파출소 등에 맡기곤 했다.

