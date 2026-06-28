호르무즈에 발목 잡힌 종전…모호한 MOU에 ‘네 탓 공방’

이란 상선 공격에 미 보복 악순환

쿠웨이트·바레인도 미사일 피습

협상 파행 위기에 확전 우려까지

‘아전인수 해석’ 불씨 남긴 MOU

해협 통제 ‘힘겨루기’ 해결 못해

미국이 이란의 상선 공격에 대한 보복 공습을 이틀 연속 감행하고 이란이 무력 대응에 나서면서 긴장이 고조되고 있다. 양국이 종전 양해각서(MOU) 위반 책임을 서로 떠넘기고 보복에 보복을 이어가면서 휴전 합의는 또다시 시험대에 올랐다. 일각에서는 양국의 충돌이 결국 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 힘겨루기에서 비롯됐으며, 모호한 MOU 내용이 갈등의 불씨가 됐다는 분석이 나온다.



28일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 국영 프레스TV를 통해 미국의 공습에 대한 보복 차원에서 쿠웨이트와 바레인 내 미군 시설을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 발사했다고 밝혔다. 이란 매체들은 앞서 호르무즈 해협 인근 시리크와 케슘섬에서 폭발음이 들렸다고 전했다.



이란은 미국의 이란 공습이 명백한 MOU 위반이라고 주장했다. 외교부는 성명을 통해 “미국 정권은 약속을 중요하게 여기지 않으며, 약속을 어기는 것은 미국 정권의 본성임을 보여준다”고 비난했다.



전날 미 중부사령부는 이란의 통신 인프라와 드론 저장 시설 등 군사 시설 10곳을 타격했다며 이란의 상선 공격에 대한 대응이라고 밝혔다. 하루 전 이란의 드론 저장 시설과 해안 레이더 등을 공습한 데 이어 이틀 연속 공격을 가한 것이다. 이는 앞서 이란이 지난 25일 오만이 제공한 대체 항로를 따라 이동한 싱가포르 선적의 컨테이너선을 드론으로 타격한 데 대한 대응 조치라고 미국은 밝혔다.



미국과 이란의 충돌 여파는 주변 지역으로도 번졌다. 쿠웨이트 외교부는 “이란의 공격은 쿠웨이트 주권에 대한 노골적 침해이자 극악무도한 침략”이라고 규탄했다. 바레인 외교부는 “이란 공격은 우리 주권을 침해한 행위이자 역내 긴장 완화와 안정을 위한 기회에 대한 훼손”이라면서 유엔 안전보장이사회 긴급회의 소집을 촉구했다.



전쟁의 뇌관 중 하나인 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌도 이어졌다. 이스라엘군은 레바논 남부 지역을 공습해 헤즈볼라 대원 여러 명을 사살하고 로켓 발사대를 파괴했다고 밝혔다.



미·이란 간 무력 충돌은 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 힘겨루기라는 분석이 나온다. 이란의 싱크탱크 중동전략연구센터의 아바스 아슬라니 선임연구원은 “미국과 이란이 호르무즈 해협의 새로운 통항 체계가 어떤 모습이어야 하는지를 두고 주도권 싸움을 벌이고 있다”고 알자지라에 말했다. 이란이 ‘거의 유일한 협상 카드’인 호르무즈 해협을 포기하지 못하는 만큼 미국도 중동 지역과 유가 안정을 위해 영향력을 유지하려 한다는 것이다.



모호하게 작성된 MOU가 갈등의 불씨가 된 측면도 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 “미국과 이란이 체결한 잠정 휴전 협정의 모호한 표현들이 2주도 채 되지 않아 부메랑처럼 되돌아오고 있다”며 MOU 5조를 지목했다. 5조에는 ‘이란은 호르무즈 해협을 오가는 상업용 선박의 안전한 통항을 위해 최선의 노력을 다해 필요한 조치를 마련한다’는 내용이 담겼다. NYT는 ‘최선의 노력’이나 ‘필요한 조치’와 같은 핵심 표현이 정확히 무엇을 의미하는지 알 수 없으며, 이란이 이를 자국에 유리하게 해석하고 있다고 지적했다.



양국의 무력 보복이 이어지며 협상 결렬은 물론 추가 확전에 대한 우려도 커지고 있다. IRGC는 “미국이 휴전 합의를 계속 위반하면 외교 절차는 전면 중단될 것”이라고 경고했다.



도널드 트럼프 미 대통령은 이란이 합의를 위반했다며 추가 무력 공격 가능성을 내비쳤다. 그는 트루스소셜에서 “우리가 합리적으로 대응할 수 없는 시점이 올 경우 군사적 마무리가 필요할 수 있다”며 “그런 일이 벌어진다면 이란은 더는 존재하지 않게 될 것”이라고 했다.

