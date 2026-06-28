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본문 요약

장애인과 비장애인이 같은 택시를 이용할 수 있는 새로운 교통모델이 서울에서 최초로 선보인다.

장애인은 기존 장애인 콜택시와 달리 차량 옆문으로 승차가 가능해 '화물칸 탑승'을 하지 않아도 되고, 비장애인은 휠체어도 들어갈 정도로 넓은 공간의 택시를 탈 수 있게 된다.

서울시는 '유니버설 디자인 택시'를 도입해 오는 7월1일부터 시범 운영에 들어간다고 28일 밝혔다.

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장애인·비장애인 구분 없이 함께 이용…서울시 ‘UD 택시’ 7월부터 시범 운영

입력 2026.06.28 20:52

수정 2026.06.28 20:54

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  • 류인하 기자

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시 “장애인 바우처 택시 태부족”

12월까지 6개월간 총 12대 투입

장애인에 우선 배정 후 일반 전환

장애인·비장애인 구분 없이 함께 이용…서울시 ‘UD 택시’ 7월부터 시범 운영

장애인과 비장애인이 같은 택시를 이용할 수 있는 새로운 교통모델이 서울에서 최초로 선보인다.

장애인은 기존 장애인 콜택시와 달리 차량 옆문으로 승차가 가능해 ‘화물칸 탑승’을 하지 않아도 되고, 비장애인은 휠체어도 들어갈 정도로 넓은 공간의 택시를 탈 수 있게 된다.

서울시는 ‘유니버설 디자인(UD) 택시’(사진)를 도입해 오는 7월1일부터 시범 운영에 들어간다고 28일 밝혔다. 장애인 이동 지원 서비스와 일반 택시 영업을 하나의 차량으로 결합한 전국 최초의 통합 운영 모델이다.

시 관계자는 “교통약자 이동 수요 증가로 장애인 바우처 택시만으로 수요를 감당할 수 없어 이번 시범사업을 추진하게 됐다”고 설명했다. 올해 4월 기준 서울의 65세 이상 고령 인구는 194만명으로, 전체 인구의 20.3%를 차지한다. 또 장애인 바우처 택시 이용 건수는 2022년 48만건에서 지난해 144만건, 약 3배로 증가했다. 보행이 어렵거나 휠체어·보행보조기에 의존해 이동해야 하는 대상이 매년 늘고 있는 것이다.

시범 운행에 들어가는 차량은 국내 최초 휠체어 탑승형 모빌리티(PBV)인 기아의 ‘PV WAV’ 모델이다. 차량은 폭 740㎜ 2단 접이식 슬로프가 적용돼 수동·전동 휠체어 이용자가 차량 옆문으로 승하차할 수 있도록 설계됐다. 실내가 넓어 휠체어 고정 장치와 보호자 좌석이 한 공간 내에 확보된다.

기존에는 휠체어 이용자가 화물칸에 탑승하는 듯했다면 이 차량은 장애인과 비장애인 보호자가 동등하게 차량을 이용하는 느낌을 받을 수 있다는 이점이 있다. 넓은 공간 확보로 차량을 이용하는 장애인 승객에게도 쾌적한 탑승 환경을 제공할 수 있다.

시범 운행 기간은 7월1일부터 12월까지 6개월이며, 총 12대를 투입한다. 장애인 우선 배정 후 일반 택시로 전환하는 ‘2단계 방식’으로 운영한다. 차량당 월 100건까지 중증 보행 장애인(장애인 콜택시 회원)에게 우선 배차하고, 의무 운행을 마친 차량은 일반 택시로 전환된다. 비장애인 시민은 애플리케이션으로 호출하거나 도로를 달리는 차량을 불러서 탑승할 수 있다. 중형택시 요금이 적용된다.

여장권 서울시 교통실장은 “UD 택시는 장애인과 비장애인이 구분 없이 누구나 함께 이용하는 새로운 교통모델”이라며 “시범 운영 결과를 바탕으로 누구나 편리하게 이동할 수 있는 서울형 표준 택시 모델로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

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