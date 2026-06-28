지역 특산물 외식과 창업 교육 ‘다~잇슈’

충남 홍성 광천읍 ‘잇슈창고’

2월 개장 이후 지난달까지 2만3000명 찾아 지역 새 명소로 부상

식자재는 대부분 홍성산…“청년 창업 인큐베이팅 플랫폼 목표”

충남 홍성군 광천읍의 복합 문화 창업 공간 ‘잇슈창고’는 평일 오후인 지난 23일에도 방문객들로 붐볐다. 점심시간이 지났는데도 주차장은 차량들로 가득했다. 가족 단위 방문객과 외국인 관광객 등이 식당을 가득 채웠다.



이날 실습 주방에서는 파스타 원데이 클래스가 진행 중이었다. 다양한 연령대의 참가자들은 강사 설명에 맞춰 직접 요리를 만들었다. 교육에 참여한 류경환씨(53)는 “강사가 재료 선정부터 조리 과정까지 자세히 설명해줘 만족도가 높았다”면서 “배운 내용을 집에서도 활용할 수 있어 좋은 것 같고, 우리 지역에 이런 공간이 있어 더 의미가 있는 것 같다”고 말했다.



잇슈창고가 많은 방문객의 발길을 이끌며 지역의 새로운 명소로 자리매김하고 있다. 지역 특산물을 활용한 외식 공간과 청년 창업 교육 기능을 결합한 새로운 운영 모델이 성과를 내고 있다는 평가를 받는다. 예산시장에서 불과 30㎞ 떨어져 충남 서부권의 새로운 관광·체험 거점으로도 주목받고 있다.



28일 운영사인 한솔외식창업아카데미에 따르면 잇슈창고는 2월13일 개장 이후 지난달 말까지 누적 방문객 2만3000명을 기록했다. 월간 방문객은 2월 약 1000명에서 3월 5000명, 4월 7000명, 지난달 1만명으로 꾸준히 증가하고 있다. 방문객 절반가량은 홍성군민이지만, 보령·서산·당진 등 충남 인근 지역은 물론 서울과 전북 익산, 군산 등지에서도 발길이 이어진다.



잇슈창고의 경쟁력은 ‘홍성의 맛’을 전면에 내세운 메뉴 구성에 있다. 광천김 묵은지 김밥, 장곡 쌈채소 쌈밥, 홍성한우 육개장 파스타, 홍성 한돈 돈가스, 광천 새우젓 갈릭마요 피자 등 지역 농축수산물을 활용한 메뉴들이 대표 상품으로 자리 잡았다.



잇슈창고에서 사용하는 식재료는 대부분 홍성산이다. 광천김은 지역 시장에서 직접 구매하고 육류는 홍주미트 입점 업체를 통해 공급받는다. 협력 농가도 10곳 안팎에 달한다.



잇슈창고는 당초 청년 복합 문화 창업 공간으로 조성됐지만 올해부터는 운영 방식을 바꿨다. 민간 위탁 방식 대신 공유재산 사용 허가 방식으로 전환했다. 군 예산도 추가로 투입되지 않는다. 한솔외식창업아카데미는 “현재 월 매출이 약 5000만원 수준”이라며 장기적으로는 자립 운영 가능성도 검토 중이라고 했다.



잇슈창고의 궁극적인 목표는 ‘청년 창업 인큐베이팅 플랫폼’이다. 매장에서 축적되는 판매 데이터와 소비자 반응을 분석해 청년 창업 교육과 컨설팅에 활용하고 나아가 실제 창업까지 연결하는 선순환 구조를 구축하겠다는 구상이다. 현재 한식·양식·제과·커피 등 다양한 교육 과정을 진행 중이다.



한솔외식창업아카데미 관계자는 “주말에는 외지 방문객 비율이 70~80%에 달할 정도로 입소문이 퍼지고 있다”며 “향후 지역 농산물 소비 확대와 청년 창업 지원, 주민 문화 활동이 함께 이뤄지는 복합 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.

