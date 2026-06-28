도시 면적 2배 늘고, 농경지·습지 크게 줄어

기후부, 1990~2020년 변화 분석 “국내 생태계 전반적으로 나빠져”

지난 30년간 국내 도시 면적이 두 배 가까이 늘어나는 동안 농경지와 습지는 크게 줄어든 것으로 나타났다. 극한호우와 산불, 산사태 위험도 함께 커지면서 도시화와 기후위기가 국내 생태계를 전반적으로 악화시킨 것으로 분석됐다.



기후에너지환경부는 한국 생태계의 변화 추세와 미래 전망을 담은 ‘제1차 생태계 평가보고서’를 29일 발간한다고 28일 밝혔다. 보고서에선 1990년부터 2020년까지 30년간 생태계 변화를 분석하고, 2020년부터 2050년까지 향후 30년의 변화를 전망했다.



보고서에 따르면 지난 30년간 도시지역 면적은 172.2% 증가했다. 반면 농경지는 25.8% 감소했고, 습지는 최근 10년간 11.7% 줄었다.



농경지 생태계에서는 경지 면적 감소와 토양 양분 축적이 동시에 진행됐다. 전체 경지가 25.8% 감소하는 동안 논 면적은 38.8% 줄었다. 토양에 투입된 비료와 가축분뇨 중 작물에 흡수되지 않고 남는 양을 뜻하는 양분수지도 악화했다. 인과 질소 양분수지는 최근 10년간 각각 21.0%, 23.7% 증가했다.



산림 생태계도 악화 신호가 뚜렷했다. 산불 발생 건수는 84.4%, 산사태 피해 면적은 71.8% 증가했다.



습지 생태계 역시 면적 감소와 생물다양성 저하가 동시에 나타났다. 최근 10년간 습지 내 생태계교란종은 평균 1.7종에서 2.9종으로 증가했고, 조류와 식물의 종 다양성은 감소했다. 현재의 추세가 이어질 경우 생물 서식지는 앞으로도 줄어들 것으로 전망됐다. 보고서에선 2050년까지 기후변화에 취약한 멸종위기 식물 46종의 서식지가 16.2%, 북방계 식물 79종의 서식지는 2.7% 감소할 것으로 내다봤다.



보고서에선 “식물 서식지 감소는 먹이사슬과 생태계 연결성을 훼손하고 탄소 흡수 등 생태계의 핵심 기능을 심각하게 약화할 우려가 있다”며 “서식지 감소에 대응해 보호지역을 확대하고 탄소 흡수원을 확충하는 등 선제적인 정책 대응이 필요하다”고 제언했다.

