‘잠실 시위자, 핸드볼팀 무단 수색’ 피의자 조사…경찰, ‘조직적 배후’ 추궁

‘다중 위력’ 특수강요죄 적용 검토 특정 정당·단체 개입 여부도 수사 ‘서부지법 사태’ 변호인 조사 동행

서울 송파구 올림픽공원에서 벌어진 ‘개표소 봉쇄 시위’ 현장에서 여자 핸드볼 주니어 대표팀 선수를 무단 수색한 A씨가 최근 경찰에 출석해 조사를 받은 것으로 확인됐다. A씨 조사에는 지난해 1월 ‘서울서부지법 폭동 사태’ 가담자들의 변호를 맡았던 서부자유변호사협회 소속 변호사가 동행한 것으로 파악됐다.



28일 경향신문 취재를 종합하면, 서울 송파경찰서는 A씨를 강요 혐의로 지난 26일 불러 조사했다. 경찰은 A씨를 상대로 ‘특정 정당 소속인지’ ‘특정 단체가 소지품 검사를 유도했는지’ 등 범행에 조직적 배후가 있었는지 등을 물은 것으로 전해졌다.



A씨 등 시위 참가자들은 지난 8일 핸드볼 장비를 챙기기 위해 봉쇄된 경기장에 진입하려던 선수들을 가로막았다. A씨 등은 소지품 검사를 한다며 핸드볼 대표 선수들의 가방을 강제로 열어 수색했다. 이 과정에서 한 시위 참가자는 “(선수들의) 양말을 벗겨야 하는 것 아니냐”라고 말하기도 했다.



경찰은 A씨를 포함한 5명이 무단 수색에 가담한 것으로 보고 있다. 경찰은 A씨 등에게 특수강요 혐의를 적용할 수 있는지 검토 중인 것으로 전해졌다. 특수강요죄는 일반 강요죄와 달리 ‘다중(다수)의 위력’을 사용했을 때 성립하고 처벌도 더 무겁다. A씨 등이 공동으로 범행한 사실이 파악되면 특수강요에 해당할 수 있다. 앞서 박정보 서울경찰청장도 이들에게 특수강요 혐의를 적용하겠다는 방침을 밝혔다.



A씨가 선임해 조사에 동행한 연취현 변호사는 지난해 1월 서부지법 폭동 사태에 가담했다가 기소된 피고인들의 변호도 맡았다. 연 변호사는 서부지법 폭동 사태 변호인들의 모임인 서부자유변호사협회의 공동회장을 맡기도 했다. 이 협회는 지난해 5월 창단 선언문에서 서부지법 폭동 사태를 ‘항쟁’이라고, 피고인들을 ‘서부항쟁자유청년’이라고 지칭해 논란이 됐다.



협회에 소속됐던 일부 변호사들은 현재 ‘올림픽공원 재선거 항쟁 법률지원단’을 구성해 활동 중이다. 이들은 봉쇄 시위와 관련해 경찰 조사를 받는 다른 피의자들의 법률 조력 활동도 하고 있다.



박민규·김태욱 기자



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