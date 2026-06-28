입원 환자 정보 공유 제대로 안 돼

병원 직접 돌아다니며 생사 확인

재난 대응 과정에 불신 커지면서

시민들 스스로 생존자 수색 나서

정부 공식 구호품 접수소는 한산

베네수엘라 강진 발생 사흘째, 실종자 가족들은 여전히 가족의 생사를 확인하지 못한 채 병원과 임시 대피소를 전전했다. 국가의 재난 대응 체계가 제대로 작동하지 못하면서 구조 활동이 피해자 가족과 시민들의 자발적 연대에 크게 의존하는 상황이 이어졌다.



27일(현지시간) 베네수엘라 일간 엘나시오날 등에 따르면 수도 카라카스의 병원들은 실종된 가족을 찾는 사람들로 가득 찼다. 가족들은 병원 벽에 붙은 입원자 명단을 일일이 확인하고, 실종자 사진을 벽과 자신의 옷에 붙인 채 수소문했다. 엘나시오날은 “병원 벽이 희생자 가족들을 위한 일종의 대중 소통 게시판이 됐다”고 전했다.



베네수엘라 정부는 입원 환자 정보를 제공하는 온라인 시스템을 개설해 지진 발생 72시간이 지난 이날까지 2500명 이상의 환자 정보를 등록했다. 그러나 정보가 제대로 공유되지 않으면서 상당수 가족은 여전히 병원을 직접 찾아다니며 생사를 확인하는 것으로 알려졌다.



실종된 조카를 찾기 위해 라과이라의 한 병원을 찾은 마누엘은 정부 웹사이트에서 확인한 정보와 병원 현장의 환자 명단이 달라 발길을 돌려야 했다. 그는 “웹사이트에는 여기 있다고 나와 있었는데 명단에는 이름이 없다”며 “병원 직원들도 너무 바빠 더 알려줄 수 없는 상황”이라고 말했다.



재난 대응 과정에서 정부에 대한 불신이 커지면서 시민들은 자발적 연대에 의존하고 있다. 병원 주변에서 시민들이 음식을 나눠주고 있고, 자원봉사자들은 무너진 건물 잔해를 치우고 시신 수습 작업에 참여하면서 생존자 수색을 이어갔다.



반면 정부가 운영하는 공식 구호품 접수소는 한산한 모습이었다. 엘나시오날은 시민들이 자발적으로 만든 구호 거점에는 지원 물품이 쏟아지는 반면, 정부 공식 구호물품 수집소에는 식료품 몇 봉지와 직원들만 눈에 띄었다고 전했다.



수년간 이어진 경제위기로 국가 재난 대응 체계가 약화한 점도 문제로 지적된다. 만성적 인력 부족과 낮은 공무원 임금 탓에 상당수 응급구조대원들은 다른 일을 병행하고 있으며, 일부는 개인 장비를 사용해 구조 활동을 하는 것으로 알려졌다. 유엔에 따르면 피해 지역 병원들은 최대 수용 능력의 9배에 달하는 환자가 몰리면서 사실상 마비됐다.



가톨릭 구호단체 카리타스 베네수엘라의 이사인 자네스 마르케스는 뉴욕타임스(NYT)에 “재난 초기 구조와 피해자 지원은 국가의 책임”이라며 “자원봉사 단체들은 중장비와 전문 기술 지원이 부족해 국가를 대신할 수 없다”고 말했다. 정부의 재난 대응 공백을 시민의 연대가 메우고 있지만, 체계적 조율이 없어 구호 활동에 혼선이 빚어지고 있다는 것이다.



피해가 가장 큰 지역인 라과이라로 향하는 도로는 구호물품을 실은 차량과 이륜차로 극심한 정체를 빚었다. 평소 1시간 남짓 걸리던 이동 시간은 4시간으로 늘어났고, 일부 의료진은 차량을 포기한 채 걸어서 이동해야 했다고 NYT는 전했다.



베네수엘라 안데스대 재난위험 전문가인 호세 아라케는 “파손된 도로와 교량 때문에 접근이 어려운 상황에서, 끊임없이 오가는 차량과 오토바이 소음이 잔해 아래 생존자를 찾는 구조대원들의 작업을 방해하고 있다”고 말했다.

