마약 투약으로 처벌받던 미성년자, 검찰 조사 중 또 ‘마약’

마약 투약 혐의로 기소유예 처분을 받은 미성년자가 검찰 조사 중 추가로 마약을 투약한 사실이 확인돼 구속기소 됐다.

인천지검 강력범죄수사부(성두경 부장검사)는 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정) 혐의로 A양(17·여)과 B씨(20)를 구속기소했다고 29일 밝혔다.

A양은 2025년 10월부터 지난 3월까지 5차례에 걸쳐 마약을 투약한 혐의를 받고 있다.

검찰은 지난 2월 단순 투약 혐의로 불구속 송치된 A양이 미성년자인 점 등을 고려해 보호관찰소 선도위탁 조건으로 지난 3월18일 기소유예 처분했다.

하지만 A양은 다음날인 3월19일 보호관찰소에서 진행된 소변검사에서도 마약 양성 반응을 보였다.

A양은 검찰청 면담 조사 이후 추가로 마약을 투약한 것으로 확인됐다.

이에 검찰은 A양에 대한 기소유예 처분을 취소하고 휴대전화를 압수·분석하는 등 재수사를 벌여, 지난 5월4일 구속 상태로 재판에 넘겼다.

검찰은 또 A양의 휴대전화 텔레그램 대화 내역에 대한 분석을 통해 A양에게 마약을 공급한 B씨를 창원에서 체포했다. B씨는 지난해 11월과 12월 A양에게 마약을 무상으로 제공한 혐의를 받고 있다.

검찰은 B씨가 텔레그램 마약방에서 청소년들에게 마약을 무상으로 제공하는 소위 ‘마약 이벤트’ 를 벌인 것으로 파악됐다.

검찰 관계자는 “마약사범들이 이벤트 명목으로 청소년 등 불특정 다수에게 마약을 무료로 나눠줬고, A양도 이 마약 이벤트를 통해 마약류를 처음 접했다가 결국 마약의 늪에 빠졌다”며 “미성년자라도 마약을 상습 투약하거나 마약을 직접 유통하면 엄벌하겠다”고 말했다.