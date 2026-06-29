젊어진 야간노동···근로시간 늘었는데 소득은 제자리

장시간 야간근로자 43.2세→41.6세 심야 시간대일수록 15~29세 비중 높아

전체 노동시장은 고령화되고 있지만 야간노동은 오히려 젊어졌다. 심야 배송과 물류, 음식배달 등 24시간 서비스업 확대로 밤에 일하는 청년이 늘어난 영향이다. 야간 노동자들은 더 오래 일했지만 소득은 크게 높지 않았고 건강 상태도 주간 근로자보다 좋지 않았다.

한국노동연구원이 발간한 노동리뷰 6월호에 실린 ‘야간 근로자의 근로환경과 건강’ 보고서에 따르면, 지난해 평일 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 일한 야간근로자는 216만5000명으로 전체 취업자의 14.2%를 차지했다.

야간 노동자의 평균연령은 낮아졌다. 전체 취업자의 평균 연령은 2019년 46.1세에서 지난해 47.5세로 높아졌지만, 하루 4시간10분 이상 야간에 일하는 ‘장시간 야간근로자’의 평균 연령은 같은 기간 43.2세에서 41.6세로 1.6세 낮아졌다. 특히 근무 시간이 심야로 갈수록 15~29세 비중이 높았다. 심야 배송과 물류, 편의점, 음식점 등 심야 아르바이트에 종사하는 청년층이 늘어난 영향으로 분석된다.

야간 노동자는 더 오래 일했다. 지난해 야간근로를 하지 않는 취업자의 하루 평균 근로시간은 6시간19분으로 2019년보다 16분 줄었다. 반면 장시간 야간근로자의 하루 평균 근로시간은 8시간57분으로 5년 전보다 7분 늘었다. 전체 근로시간이 줄어드는 흐름과 반대로 움직인 것이다. 주당 근로시간도 비야간근로자는 39.1시간인 반면 장시간 야간근로자는 48.6시간에 달했다.

장시간 노동이 더 높은 소득으로 이어지지는 않았다. 근로기준법은 오후 10시부터 오전 6시까지의 야간근로에 대해 통상임금의 50%를 가산하도록 규정하고 있다. 시급 기준으로는 1.5배를 받지만 실제 소득 분포에서는 월 400만원 이상 고소득층 비중이 주간 근로자에서 더 높았다. 반대로 근무 시간이 야간으로 갈수록 상대적으로 저소득 구간 비중이 커졌다. 연구진은 야간근로수당을 적용받기 어려운 자영업자와 시간제 근로 비중이 높거나, 근로시간이 짧아 총근로소득에서는 큰 차이가 나타나지 않았을 가능성이 있다고 봤다.

장시간 야간근로자는 건강과 피로도 측면에서도 취약한 모습을 보였다. 자신의 건강 상태를 ‘매우 나쁘다’고 답한 비율은 장시간 야간근로자에서 2019년 1.4%에서 지난해 2.9%로 두 배 이상 늘었다. 같은 기간 비야간근로자는 0.5%에서 0.7%로 소폭 증가하는 데 그쳤다. 평소 ‘매우 피곤하다’고 답한 비율도 장시간 야간근로자는 43.6%로 비야간근로자(29.0%)보다 14.6%포인트 높았다.

장시간 야간노동은 ‘고립 노동’으로 이어질 위험이 컸다. 오후 10시 이후에는 혼자 일하는 비중이 40%를 넘었고, 심야와 새벽 시간대에는 최대 50%까지 올라갔다. 사고나 건강 이상이 발생해도 즉각적인 도움을 받기 어려운 환경이다.

임용빈 한국노동연구원 책임연구원은 “현행 산업안전보건법은 야간 단독근무에 대한 안전 규정이 사실상 공백 상태”라며 “야간근로가 불가피한 분야에서는 2인 1조로 근무하거나 호출 가능한 거리에 동료가 있는 근로환경을 조성해야 한다”고 밝혔다.