“느닷없는 소낙비 한 번쯤 맞아도 좋아. 여름이잖아!” 새 꿈새김판 문안 나왔다

서울시가 여름을 맞이해 서울도서관 외벽 대형 글판인 ‘서울꿈새김판’의 문구를 새롭게 변경한다고 29일 밝혔다.

변경되는 문안은 “느닷없는 소낙비 한 번쯤 맞아도 좋아. 여름이잖아!”로, 서울시가 제시한 주제인 ‘여름의 더위를 잊게 해줄 시원하고 청량한 글귀’에 가장 맞다는 평가를 받았다.

앞서 서울시는 지난 4월 29일부터 5월 11일까지 ‘2026년 여름편 서울꿈새김판 문안 공모전’을 열었다. 공모전에는 총 1351건의 문안이 접수됐으며, 문안선정위원회 심사를 거쳐 총 5편을 최종 수상작으로 선정했다.

꿈새김판 문안선정위원회는 “갑작스레 내리는 소낙비를 불청객이 아닌, 여름날의 선물이라는 낭만적인 의미로 재해석한 점이 인상 깊었다”며 “‘여름이잖아!’라는 호쾌한 외침을 통해 시원하고 긍정적인 에너지를 전달한다는 점에서 본 문안을 당선작으로 선정했다”고 설명했다.

당선자 고동욱씨는 “여름날 소낙비를 도심의 뜨거운 열기를 식혀주는 반가운 선물로 재해석해 시민들에게 청량한 에너지를 전달하고자 했다”며 “살다 보면 마주하는 시련들도 뜨거운 인생을 식혀주는 시원한 소낙비라 여기는 여유를 갖길 바란다”고 전했다.