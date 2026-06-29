유시민 ‘재건축론’에 여당 내부 “대통령 흔들기” 반발

극심해지는 여당 안팎 갈등

8 ·17 전당대회를 50일 앞둔 여당 안팎의 갈등이 28일 극심해지고 있다. 전당대회를 고리로 한 올드민주당(전통 지지층)과 뉴이재명 지지층 간의 분열도 가속화하는 모양새다. 여당 전통 지지층을 대변해 온 유시민 작가가 이재명 대통령의 중도보수 확장 기조를 ‘지지층에 동의받지 않은 재건축’이라고 비판하자 당 일각에선 ‘대통령 흔들기’라는 반발이 나왔다. 당권주자인 김민석 국무총리와 송영길 의원, 정청래 전 대표는 유 작가의 발언을 두고 온도 차를 보였다.

유 작가는 지난 26일 유튜브 방송 <김어준의 다스뵈이다>에 출연해 이 대통령이 평소 강조하는 중도보수와의 포용·통합 기조를 두고 “이 대통령이 대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었다”며 “그런데 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다”고 말했다. 그는 “재건축을 하려면 기존의 입주자들에게 동의를 받아야 한다”며 “대통령이 자신감이 지나쳤던 것 아닌가”라고 말했다.

유 작가는 현재 여당 상황은 “자가면역질환”이라고 표현했다. 그는 “면역세포가 밖에서 들어온 세균이나 바이러스를 공격해 물리쳐야 하는데 정상 세포를 공격하는 게 1년간 지속됐고, 그 결과 신진대사에 이상이 생겼다”며 “코어 지지층이 정상세포”라고 말했다.

민주당 전당대회를 두고는 “안철수를 향해 (윤석열 정부 대통령실이) 아무 짓도 안 하면 아무 일도 안 생긴다고 협박하던 것과 무슨 차이가 있느냐”고 말했다. 최근 이 대통령이 기자회견 등에서 정 전 대표에 대한 불편함을 숨기지 않으면서 일각에서 당·청 간 원활한 호흡을 위해 정 전 대표가 불출마해야 한다는 주장이 나온 상황을 의미한 것으로 보인다. 유 작가는 이 외에도 청와대 인사가 “문재인을 까면 가산점을 받는다”고 주장하고, 여당의 6·3 경기 평택을 국회의원 재선거 공천과 검찰개혁 상황도 비판했다.

당내에서는 노무현재단 이사장을 지내고 진보 진영의 스피커로 활동해 온 유 작가의 이 대통령 직격에 반발이 나왔다. 한 친이재명(친명)계 의원은 이날 기자와 통화에서 “강경 개혁 그룹들이 대통령 흔들기를 시작한 것”이라며 “정권 성공이 아니라 자신들의 정치 주도권 내지는 기득권을 유지하려는 차원에서 선명한 개혁론을 앞세우고 있다”고 말했다. 정진욱 의원은 SNS에 “민주당 건물주는 자신이고 이재명은 세입자라 생각하는 내심을 적나라하게 고백할 줄은 몰랐다”고 적었다. 채현일 의원은 SNS에 “치열한 1년의 과정을 자신감 과잉이라 폄훼하는 것은 참으로 모욕적”이라고 적었다.

당 일각에서는 유 작가의 지적에 고민해볼 지점이 있다는 의견도 나왔다. 한 중진 의원은 통화에서 “대통령의 외연 확장을 인정하면서도 그러면 어느 수준까지 우리가 해야 되느냐 하는 문제는 고민해야 할 대목”이라며 “메신저를 공격하지 말고 논쟁의 수준이 달라져야 한다”고 말했다.

당권 주자들 간에는 온도 차가 감지됐다. 김 총리는 이날 경기 광주시 곤지암리조트에서 열린 청년 당선인 워크숍에서 취재진과 만나 “민주세력을 지키면서 외연 확장을 하려는 노력은 김대중 대통령을 포함해 다들 해왔다”며 “코어 지지층 (이탈이라는) 변화가 있다고 생각하지 않는다”고 말했다. 송 의원도 전날 인천국제공항에서 기자들과 만나 “어려울 때일수록 더 흔들리지 않고 힘을 모아서 대통령을 지키는 게 코어 지지층”이라고 말했다.

정 전 대표는 유 작가의 말에 대해 “서로 말을 아껴야 할 때 같다”면서도 범민주진보세력 통합과 연대를 재차 강조했다. 정 전 대표는 이날 페이스북에 “이재명 정부 성공과 정권 재창출을 위해서는 통합과 연대가 필수적”이라며 “손잡을 수 있는 모든 범민주진보세력이 통합해야 한다”고 말했다. 그는 “우리 안에서부터 조롱과 혐오 멸칭의 언어를 쓰지 말아야 한다”며 “내부 통합이 절실하다”고 말했다.

여당 전당대회가 통상의 경쟁을 넘어 지지층 간 분열로 이어지는 흐름을 우려하는 목소리는 계속되고 있다. 수도권 지역 한 의원은 이날 기자와 통화에서 “지방선거 압승을 기대하고 있다가 안 됐으니까 서로 책임을 물으며 싸우는 건데 그 정도가 좀 과하다”며 “지지자들의 분열로 이어져 걱정”이라고 말했다.