미·이란, 공격 중단 및 만남 합의···“오는 30일 카타르서 2차 회담 개최”

호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 며칠 동안 공습을 주고받은 미국과 이란이 서로에 대한 공격을 중단하고 2차 회담을 개최하기로 합의했다. 빈번한 휴전 협정 위반에도 불구하고 양측은 어떻게든 협상 판을 이어가려 하고 있다. 그러나 호르무즈 해협 때문에 이란 핵 협상이 번번이 뒷전으로 밀려나면서 미국이 이란에 끌려다니는 모양새가 되고 있다.

미국의 한 고위 당국자는 “우리는 모든 군사적 행동을 중단하기로 했다”고 미 인터넷 매체 액시오스에 28일(현지시간) 말했다. 또 다른 당국자도 “양측은 ‘당분간’ 무력을 사용하지 않기로 했으며, 실무 협상이 계속되는 동안 선박들은 자유롭게 해협을 항행할 수 있을 것”이라고 말했다.

이들은 미국과 이란이 오는 30일 카타르 수도 도하에서 만나 호르무즈 해협을 둘러싼 분쟁 해결을 시도할 계획이라고 전했다. 당초 양측은 스위스에서 만나 이란 핵 프로그램을 논의할 예정이었다. 그러나 지난 25일 이란이 해협 통제권을 주장하기 위해 오만이 제공한 대체 항로로 이동하는 상선을 공격하면서 무력공방이 재개됐다. 미국이 이란에 보복 공습을 하자, 이란 역시 바레인 및 쿠웨이트 내 미군 기지에 재보복을 하면서 군사적 긴장이 치솟았다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 “우리가 군사적으로 마무리를 해야 할 시점이 올 수 있다. 그러면 이란은 더 이상 존재하지 않을 것”이라고 위협했고, 이란 이슬람혁명수비대 역시 미국과의 협상을 중단할 수 있다고 으름장을 놨다.

그러나 미국과 이란 모두 어떻게든 협상을 계속해야 할 이유는 충분하다. 오는 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령은 그 전에 유가가 다시 치솟는 상황만큼은 반드시 막으려 한다. 경제적 파탄에 직면한 이란에게는 수십억 달러 규모의 동결 자산 해제와 원유 수출 제재 면제가 절실한 상황이다.

국제위기그룹의 알리 바에즈 이란 담당 선임 분석가는 “분쟁 재개에 따른 막대한 경제적·군사적 비용은 양측 모두 종전 양해각서(MOU)를 유지하려고 노력해야 하는 충분한 동기를 부여한다”고 뉴욕타임스(NYT)에 말했다.

다만 협상의 초점이 해협 문제로 쏠리면서 이란 핵 프로그램이 협상 의제에서 자꾸 뒤로 밀려나는 모양새다. 1차 협상 때도 이란 핵 문제는 국제원자력기구(IAEA) 사찰 재개 정도만 논의됐으며, 그마저도 이란이 사찰 재개를 허용한 적 없다고 주장하면서 진전을 보지 못하고 있다. 60일이란 짧은 협상 기한이 이란의 해협 통제권과 통행료 부과 문제를 논의하는 데 집중되면, 고난도의 핵 협상 논의는 제대로 이뤄지기 어려울 수 있다는 우려가 나온다.

전문가들은 미국과 이란이 60일로 정해진 MOU 협상 기간을 수차례 연장할 것으로 내다보고 있으나, 휴전 중에도 반복적으로 일어나고 있는 무력 충돌은 협상을 별다른 진전 없이 질질 끌게 만들 수 있다고 NYT는 전했다.