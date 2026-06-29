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금융권 해외부동산 투자 부실 규모 2조원 넘어

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본문 요약

지난해 말 국내 금융회사의 해외 부동산 투자 중 부실 우려가 있는 사업장 규모가 소폭 증가했다.

금융감독원이 29일 발표한 '2025년 12월 말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황'을 보면, 금융사의 해외 단일사업장 투자 32조3000억원 중 기한이익상실 사유가 발생한 투자 규모는 2조800억원으로 집계됐다.

EOD는 채무자의 신용 위험이 커져 금융기관이 만기 전에 대출금을 회수하는 것으로 해당 사업장에 투자한 금융사가 손실을 볼 수 있는 상태를 의미한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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금융권 해외부동산 투자 부실 규모 2조원 넘어

입력 2026.06.29 07:19

  • 배재흥 기자

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서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

지난해 말 국내 금융회사의 해외 부동산 투자 중 부실 우려가 있는 사업장 규모가 소폭 증가했다.

금융감독원이 29일 발표한 ‘2025년 12월 말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황’을 보면, 금융사의 해외 단일사업장(부동산) 투자 32조3000억원 중 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 투자 규모는 2조800억원(6.45%)으로 집계됐다.

EOD는 채무자의 신용 위험이 커져 금융기관이 만기 전에 대출금을 회수하는 것으로 해당 사업장에 투자한 금융사가 손실을 볼 수 있는 상태를 의미한다.

지난해 4분기 중 일부 사업장에서 EOD 사유가 새로 발생하면서 기존 EOD 사업장 상환·청산에도 전 분기(2조600억원)보다 0.97% 증가했다.

전 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 55조9000억원으로 전 분기 대비 8000억원 증가했다. 금융권 전체 자산의 0.7% 수준이다.

권역별로는 보험 31조4000억원(56.2%), 은행 11조9000억원(21.3%), 증권 7조2000억원(12.8%), 상호금융 3조4000억원(6.1%) 등 순이었다.

지역별로는 북미가 34조3000억원(61.4%)으로 가장 많고 유럽 10조1000억원(18.1%), 아시아(3조6000억원) 등이 뒤를 이었다.

금감원은 “최근 물가 상승으로 인한 글로벌 금리 인상 가능성이 확대되는 등 불확실성이 있는 만큼 전 금융권 해외 투자 모니터링과 손실 인식 적정성 점검으로 금융사의 건전성 관리를 지속하겠다”고 밝혔다.

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