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이 대통령, 오늘 3대 메가 프로젝트 공개…호남 반도체 투자 발표

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본문 요약

이재명 대통령이 29일 삼성전자와 SK그룹의 대규모 투자 계획을 발표한다.

이날 발표되는 프로젝트는 호남과 충청, 영남을 중심으로 대규모 반도체 클러스터, 인공지능데이터 센터, 피지컬 AI 산업을 조성해 지역균형발전을 도모하겠다는 내용이 중심이 될 것으로 보인다.

전체 투자 규모는 10년 간 1000조 이상일 것으로 보인다.

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이 대통령, 오늘 3대 메가 프로젝트 공개…호남 반도체 투자 발표

입력 2026.06.29 07:22

수정 2026.06.29 08:08

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  • 김한솔 기자

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이재명 대통령이 지난 26일 청와대에서 열린 ‘미래신안보 혁신기업 육성전략’ 회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 지난 26일 청와대에서 열린 ‘미래신안보 혁신기업 육성전략’ 회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 29일 삼성전자와 SK그룹의 대규모 투자 계획을 발표한다.

이 대통령은 이날 청와대에서 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 주재한다. 보고회에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 참석한다.

이날 발표되는 프로젝트는 호남과 충청, 영남을 중심으로 대규모 반도체 클러스터, 인공지능(AI)데이터 센터, 피지컬 AI 산업을 조성해 지역균형발전을 도모하겠다는 내용이 중심이 될 것으로 보인다. 전체 투자 규모는 10년 간 1000조 이상일 것으로 보인다.

보고회는 이 대통령의 모두발언 후 김정관 산업통상부 장관과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 반도체, 피지컬 AI, AI데이터센터 계획을 발표하는 순으로 진행된다. 김성환 기후에너지환경부 장관과 김윤덕 국토부 장관은 이를 뒷받침하기 위한 전력·용수 공급방안, 거점도시 조성방안도 발표한다. 이 회장과 최 회장이 그룹 지방투자 계획을 발표한 후에는 모든 참석자들이 참여하는 토론이 진행될 예정이다.

이날 보고회에는 LG전자, 퓨리오사, 로보티즈, HD현대로보틱스, GS, KT, 한국전력공사, 한국수자원공사에서도 참석한다.

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