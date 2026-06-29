카카오 노조 오늘 하루 ‘로그아웃’···카톡은 정상 운영

성과급 보상체계를 놓고 사측과 갈등을 빚고 있는 카카오 노조가 29일 하루 동안 집단행동에 나선다.

정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오 노조는 이날 조합원들이 전일 연차 등을 사용하고 사내 업무 시스템에서도 로그아웃하는 방식의 ‘로그 아웃 날’를 진행한다.

앞서 10일 4시간 동안 진행된 반일 부분 파업에 이은 두 번째 쟁의행위로 카카오, 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인이 참여한다.

업계에서는 카카오 본사 노조 조합원 약 2500명에 계열사 조합원까지 포함하면 이번 집단행동에 최대 3000명이 참여할 것으로 보고 있다. 노조는 다만 이날 오프라인 집회나 별도의 입장 발표는 하지 않는 것으로 전해졌다.

카카오 노사는 성과급 보상체계를 둘러싼 단체협약 교섭이 지난 5월 결렬된 이후 약 두 달째 이견을 좁히지 못하고 있다. 노조는 영업이익의 약 13∼14% 수준인 1000만원 상당의 성과급 지급을 요구하고 있다. 반면 사측은 회사 경영에 부담이 되는 수준이라며 수용하기 어렵다는 입장이다.

사측은 노조와의 협의를 지속하고 안정적인 서비스 운영과 고객 영향 최소화를 위해 실시간 대응 체계를 유지한다는 방침이다.