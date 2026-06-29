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본문 요약

월요일인 29일은 내륙을 중심으로 최고기온이 30도를 넘기며 무더운 날씨를 보이겠다.

일부 지역ㅇ서는 오후 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 전국이 구름 많고, 서울·경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전라권 내륙, 경남 서부 내륙 등에 소나기가 내리겠다고 예보했다.

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출근길 우산 챙기세요···서울·경기 등 오후 소나기 소식

입력 2026.06.29 08:06

  • 김태욱 기자

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지난 14일 서울 종로구 광화문사거리에서 시민들이 소나기가 내리자 급하게 발걸을 옮기고 있다. 정지윤 선임기자

지난 14일 서울 종로구 광화문사거리에서 시민들이 소나기가 내리자 급하게 발걸을 옮기고 있다. 정지윤 선임기자

월요일인 29일은 내륙을 중심으로 최고기온이 30도를 넘기며 무더운 날씨를 보이겠다. 일부 지역ㅇ서는 오후 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 전국이 구름 많고, 서울·경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전라권 내륙, 경남 서부 내륙 등에 소나기가 내리겠다고 예보했다.

이날 전국의 낮 기온은 24∼33도로 예보됐다. 당분간 내륙을 중심으로 낮 기온이 올라 더위가 이어지겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 22도, 인천 21도, 강릉 17도, 청주 22도, 대전 22도, 광주 21도, 제주 20도, 대구 19도, 부산 20도, 울산 19도 등이다.

내륙 지방에는 오후부터 곳곳에 소나기가 내리겠다. 이들 지역에는 강우가 돌풍과 천둥·번개, 우박을 동반할 가능성이 있어 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

예상 강수량은 서울·경기 내륙, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남 내륙, 충북, 전북 내륙, 광주·전남 내륙 등은 5∼40㎜, 경남 서부 내륙이 5∼20㎜이다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m 수준으로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.0m로 예상된다.

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