베네수엘라를 강타한 연쇄 강진으로 사망자가 최소 1450명으로 증가했다.

28일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 외신 보도를 종합하면 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 지난 24일 연쇄 강진으로 인한 사망자가 이날 기준으로 1450명이라고 밝혔다. 전날 집계된 1430명에서 20명 증가한 수치다.

부상자는 3150명, 이재민은 1만2721명이라고 로드리게스 의장은 전했다. 파손된 건물은 774채로 이 가운데 189채는 완전히 붕괴한 것으로 집계됐다. 로드리게스 의장은 이날 회견에서 “우리는 위중한 시간, 결정적인 시간을 보내고 있다”라고 밝혔다.

첫 지진 발생 후 총 430차례가 넘는 여진이 이어진 것으로 파악됐다. 피해가 집중된 라과이라주에서는 추가 건물 붕괴를 우려한 주민들이 야외에서 잠을 청했다.

심각한 장비 부족과 구조 작업 지연 속에서도 일부 지역에서는 기적적인 생환 소식이 전해지며 주민들은 실낱같은 희망을 이어갔다. 델시 로드리게스 대통령 권한대행은 전날 회견에서 27일 잔해 수색 작업을 통해 33명이 구조됐다고 밝혔다.

민간 자원봉사자들이 전국에서 라과이라주 피해 지역으로 몰려들면서 각국에서 도착한 전문 응급 구조인력이 도로에서 발이 묶이는 상황도 있었다. 라과이라주로 통하는 유일한 고속도로가 차량정체로 막혀버린 탓이었다. 베네수엘라 당국이 정부 차량과 허가받은 인력만 재해 지역에 접근할 수 있도록 했다.