가사·육아하는 ‘남성 전업주부’ 27만명···역대 최다

미취학 자녀 등을 돌보거나 살림하는 ‘전업주부’ 남성이 27만명을 넘어서며 역대 최다를 기록한 것으로 나타났다.

29일 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS)을 보면, 올해 1분기 육아·가사를 이유로 비경제활동인구로 집계된 남성은 27만4000명으로 전년 동기보다 16.6% 급증한 것으로 집계됐다.

가사·육아하는 남성은 2004년 1분기 14만5000명에 그쳤으나 2022년(20만6000명) 처음으로 20만명을 돌파한 뒤 4년 새 7만명이 더 늘어났다. 비경제활동인구 분류가 현재와 같이 정립된 2004년 이후 1분기 기준 가장 많은 인원이며 증가율은 2021년(28.3%) 이후 가장 컸다.

데이터처는 초등학교 입학 전인 미취학 아동을 돌보기 위해 집에 있는 사람을 ‘육아’로 분류한다. 육아 대상에는 자녀와 손자녀가 포함한다. 이외 가정에서 가사를 하는 사람은 ‘가사’로 구분된다.

세부적으로는 가사를 하는 남성이 대다수인 26만1000명을 차지했으며 1년 전보다 16.5% 늘었다. 육아하는 남성은 같은 기간 18.2% 증가한 1만3000명으로 나타났다.

가사·육아하는 여성 비경제활동인구는 653만6000명으로 1년 전보다 1.9% 감소했다. 이 인구는 2004년 1분기 670만5000명에서 2013년 1분기 768만4000명까지 늘어났다가 서서히 감소해 1분기 기준 가장 낮아졌다.

남성 전업주부가 증가하고 여성 전업주부가 감소하는 것은 전통적인 남녀 역할 관계와 육아·가사에 대한 사회적 인식이 바뀐 영향으로 풀이된다.

여성 청년층의 경제활동인구도 남성 청년층을 거의 따라잡았다. 한국은행이 지난 4월 발표한 ‘남성 청년층 경제활동 참가율의 하락 추세 평가’ 보고서를 보면, 4년제 이상 학력의 남성 청년층(25∼34세) 경제활동인구 대비 여성 청년층 경제활동인구 비율은 2002년 51.5%에서 지난해 95.5%로 두 배 가까이 상승했다.