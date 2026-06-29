안철수 “호남 반도체 강행하면 땅값 상승…이재명 정부 공직자·민주당 의원 호남 토지 보유 현황 공개해야”

안철수 국민의힘 의원이 29일 이재명 정부의 호남 반도체 투자 계획과 관련해 “이재명 정부 공직자와 더불어민주당의 호남 토지 보유 현황을 공개하라”고 주장했다.

안 의원은 이날 SNS에 “이재명 청와대가 ‘호남 반도체’에 사활을 걸었다”며 “호남 삼전닉스(삼성전자·SK하이닉스) 예상 부지 일대에도 불이 붙었다”고 적었다.

안 의원은 “정부가 호남 반도체를 강행할수록, 해당 용지뿐만 아니라 인근 상권과 주거지의 집값, 땅값은 수직상승 할 것”이라며 “결국 호남 반도체 공장은 수많은 땅 부자를 양산할 것”이라고 밝혔다.

안 의원은 “이 중 정부·여당 인사가 없다고 단언할 수 있느냐”며 “이것이야말로 이 대통령이 혐오하는 투기가 아니고 무엇이겠냐”고 적었다. 안 의원은 “이 대통령은 부동산 대책을 마련할 때 ‘복사하는 말단 직원까지 다주택자는 배제한다’는 엄격한 잣대를 들이댔다”며 “그 기준은 땅투기에도 똑같이 적용돼야 한다”고 주장했다.

안 의원은 “이 정부 공직자와 민주당 국회의원, 지자체장, 지방의원, 당직자 등은 즉시 호남 관련 토지 보유 현황을 공개해야 한다”며 “그리고 투기대박 의심이 드는 땅이 있다면 주저 없이 처분해야 한다”고 밝혔다. 안 의원은 “그렇지 않다면 호남 반도체 투자는 결국 누군가의 투기 대박 프로젝트이자, 머지않은 시기에 특검의 대상이 되고 말 것”이라고 주장했다.