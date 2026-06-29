이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 46.5%를 기록한 여론조사 결과가 29일 나왔다. 대통령의 국정 수행 지지도는 6주 연속 하락해 2주째 40%대를 기록했다.

에너지경제신문이 여론조사기관 리얼미터에 의뢰해 지난 22일부터 26일까지 전국 만 18세 이상 성인 2502명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행 긍정 평가 응답은 전주에 비해 0.2%포인트 하락한 46.5%, 부정 평가는 0.2%포인트 상승한 49.5%로 나타났다.

리얼미터는 “선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다”고 밝혔다.

지난 25∼26일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 진행된 정당 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 42%로 나타났다. 조국혁신당은 3.7%, 진보당 1.5%, 개혁신당 2.8%로 나타났다. 무당층 응답은 6.9% 였다.

리얼미터는 “민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다”고 밝혔다. 국민의힘에 대해서는 “장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다”면서도 “보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다”고 밝혔다.

대통령 국정 수행과 정당 지지도 조사 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 4.1%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.