러시아는 제재 미국엔 침묵···교황청 “EU, 전쟁에 ‘이중잣대’”

유럽연합(EU)이 국제법을 선별 적용하면서 전쟁에 이중 잣대를 들이대고 있다는 비판이 교황청에서 나왔다. 미국과 러시아가 자신들의 전쟁을 정당화하는 데 사용한 ‘예방적 전쟁’ 논리를 배격해야 한다는 지적도 제기됐다.

28일(현지시간) 폴리티코 유럽판에 따르면, 빅토르 마누엘 페르난데스 교황청 신앙교리부 장관은 지난 26일 개막한 교황청 비공개 추기경 회의(콘시스토리)에서 국제 사회가 보편적인 기준이 아닌 정치적 이해관계에 따라 도덕적·법적 원칙을 적용하는 사례가 점점 늘고 있다면서 외교정책에 있어 유럽의 일관성이 부족하다고 지적했다.

아르헨티나 출신 추기경인 페르난데스 장관은 이 자리에서 “특정 국가가 적국이면 민주주의가 미흡하다고 비난하며 여러 방식으로 제재를 가하지만, 동맹국이라면 표현의 자유와 인권, 민주주의가 결여됐더라도 외면하는 게 (국제사회의)현실”이라고 말했다.

이어 EU를 지목하며 “한 국가에는 경제 제재를 가하고, 또 다른 나라에는 재정과 무기를 지원하지만, 더 심각한 침공과 더 참혹한 결과를 초래한 또 다른 사례에는 동일한 대응을 하지 않는다”고 말했다.

우크라이나를 지원하며 침략국인 러시아를 제제하고 있는 EU가 미국과 이스라엘의 선제공격으로 시작된 중동 전쟁 등에서는 같은 원칙을 적용하지 않는 행태를 지적한 것으로 보인다.

페르난데스 장관은 “이런 모순은 결국 실제로는 세계 각 지역의 정치적, 경제적 이해관계가 우선시 되고 있음을 시사한다”며 “진실과 가치에 대한 실질적이고 안정적인 틀은 더 존재하지 않는다”고 덧붙였다.

이 추기경 회의는 교황 레오 14세가 분쟁을 부추기는 ‘권력 문화’에 대해 검토하고 교회가 어떻게 대응해야 할지 논의하기 위해 소집했다. 전쟁이 도덕적으로 정당화될 수 있는 조건을 규정한 ‘정당전쟁론’(just war doctrine)의 교리가 오용되고 있다는 문제 의식 때문이다.

정당전쟁론은 5세기 교부 성 아우구스티누스가 정립한 이론으로, 평화 회복을 목적으로 한 전쟁은 도덕적으로 정당화될 수 있다는 내용이며, 이후 중세 신학자 토마스 아퀴나스가 발전시켜 가톨릭 신학의 핵심 교리로 자리잡았다

이 교리는 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 뒤 논란이 됐다. 레오 14세는 지난 4월10일 자신의 엑스에 “하나님은 어떤 분쟁도 축복하지 않는다. 평화의 왕이신 그리스도의 제자라면 누구도 과거에 칼을 휘두르고 오늘날 폭탄을 떨어뜨리는 자들 편에 결코 서지 않는다”고 올렸다.

가톨릭 신자이자 성 아우구스티누스를 수호 성인으로 삼은 JD 밴스 미국 부통령은 이에 반발했다. 밴스 부통령은 지난 4월14일 한 행사에서 “1000년이 넘는 ‘정당전쟁론’의 전통이 있다”며 “나치에서 프랑스를 해방시킨 미국인들 편에 하나님이 계셨는가? 홀로코스트 수용소를 해방시킨 미국인들 편에 하나님이 계셨는가? 나는 분명히 그렇다고 생각한다”고 말했다.

이어 “부통령으로서 내가 공공정책을 말할 때 조심해야 하듯, 교황도 신학을 말할 때 매우 조심해야 한다. 신학에 대해 발언하려면 진실에 근거해야 한다”고 말했다.

페르난데스 장관은 이런 논란을 염두에 둔 듯 러시아와 미국을 비롯한 강대국이 ‘정당방위’ 개념을 확대 해석해 우크라이나부터 중동에 이르는 군사 개입을 정당화하고 있다고 지적했다. 또 ‘정당전쟁론’에 관한 가톨릭 교리가 전쟁을 멈추는 것이 아니라 가장 부당한 전쟁을 정당화하는 데 악용되고 있다고 말했다.

페르난데스 장관은 “각국이 군사 행동을 정당화하는 명분으로 점점 더 자주 내세우는 광범위한 ‘예방적 전쟁’ 논리를 배격하고, 정당한 자위권의 근거를 가장 엄격한 의미로 이해해야 한다”고 강조했다.

교황청은 이번 회의 후 추기경 다수가 전통적 정당전쟁론을 넘어설 필요성에 동의했다고 밝혔으며, 레오 14세는 자위권 교리를 재검토하겠다고 약속했다고 폴리티코는 전했다.