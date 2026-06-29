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10만원 기부하면 삼겹살 더 받고 글램핑 숙박권까지···충남도, 여름 고향사랑기부 이벤트

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본문 요약

충남도는 여름 휴가철을 맞아 다음달 1일부터 오는 8월15일까지 고향사랑기부제 참여를 확대하기 위한 '여름 캠핑 페스티벌'을 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 행사에는 충남 고향사랑기부제 답례품 공급업체 11곳이 참여해 쌀, 한우, 한돈, 전통주, 수제맥주, 과실주 등 12개 대표 답례품에 특별 혜택을 제공한다.

행사 대상 답례품을 선택한 기부자에게는 기존 구성보다 최대 100%까지 용량을 늘리거나 추가 상품을 함께 제공한다.

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10만원 기부하면 삼겹살 더 받고 글램핑 숙박권까지···충남도, 여름 고향사랑기부 이벤트

입력 2026.06.29 09:39

  • 강정의 기자

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8월15일까지 ‘여름 캠핑 페스티벌’ 진행

100번째 단위 기부자에 숙박권 증정

고향사랑기부제 여름이벤트 홍보물. 충남도 제공

고향사랑기부제 여름이벤트 홍보물. 충남도 제공

충남도는 여름 휴가철을 맞아 다음달 1일부터 오는 8월15일까지 고향사랑기부제 참여를 확대하기 위한 ‘여름 캠핑 페스티벌’을 진행한다고 29일 밝혔다.

행사 기간 중 도청에 10만원 이상 기부한 사람을 대상으로 답례품을 증량하거나 추가 제공하고 일부 기부자에게는 캠핑·글램핑 숙박권도 증정한다.

참여는 고향사랑e음과 위기브를 통한 온라인 기부, 전국 NH농협은행 방문 기부 모두 가능하다.

이번 행사에는 충남 고향사랑기부제 답례품 공급업체 11곳이 참여해 쌀, 한우, 한돈, 전통주, 수제맥주, 과실주 등 12개 대표 답례품에 특별 혜택을 제공한다.

행사 대상 답례품을 선택한 기부자에게는 기존 구성보다 최대 100%까지 용량을 늘리거나 추가 상품을 함께 제공한다.

주요 혜택은 한돈 삼겹살 1.8㎏ 또는 삼겹살·목살 혼합세트 1.8㎏, 토바우 한우 등심 500g 또는 차돌박이 600g, 보령쌀 12㎏ 또는 현대서산농장쌀 12㎏, 전통주·수제맥주·사과와인 등 주류 답례품 최대 2병 추가 증정 등이다.

또 행사 기간 기부 순번이 100의 배수에 해당하는 기부자에게는 보령시 더반힐 글램핑장 및 펜션에서 올해 말까지 사용할 수 있는 20만원 상당의 2인실 숙박권을 증정한다.

숙박권은 다음달 24일부터 8월9일까지 열리는 보령머드축제 기간에도 사용할 수 있다.

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