올여름 ‘고수온’ 비상···태안군, 양식어류 폐사 피해 되풀이 막는다

비상대책반 가동·실시간 수온 관리 강화 어가 대상 단계별 대응체계 운영

충남 태안군이 올여름 평년보다 높은 수온이 예상됨에 따라 가두리양식장 피해를 최소화하기 위한 종합 대응체계를 가동한다.

29일 태안군에 따르면 올여름은 평년보다 기온과 수온이 모두 평년을 웃돌 것으로 전망되면서 천수만 등 양식 밀집 해역의 피해 우려가 커지고 있다. 국립수산과학원은 다음달 초순 고수온 예비특보, 중순 주의보, 하순 경보를 각각 발령할 것으로 내다봤다.

지난해에는 8월 말 고수온 경보가 발령된 가운데 천수만 해역 표층수온이 최고 30도까지 상승했다. 이로 인해 안면·고남 지역 가두리양식장에서 조피볼락을 기르던 37개 어가가 93만6000마리(25억9900만원) 피해를 입었다.

군은 고수온 피해 예방을 위해 2022년부터 매년 관련 대책사업을 추진해 면역증강제와 차광막 보급, 가두리 현대화 등을 지원해왔다. 특히 지난해에는 5개 사업에 20억7400만원을 투입해 어가의 대응 역량을 강화했다.

올해는 고수온 관심 단계부터 특보 해제 때까지 수산과장을 반장으로 하는 비상대책반을 운영한다. 비상대책반은 총괄반과 지원반, 조사반, 어업인 단체 등으로 구성되며 수온 감시와 현장 지도, 피해 예방 홍보 등을 단계별로 추진할 계획이다.

단기 대응책으로는 대야도항과 통개항 등 2곳에 설치된 실시간 수온정보 서비스를 점검하고 특보 단계별 해양기상과 수온 정보를 공문과 문자, 애플리케이션 등을 통해 어업인에게 제공한다. 아울러 적정 사육밀도 유지와 조기 출하, 사료 공급 조절 등 고수온 대응 요령도 안내해 어업인의 자율적인 피해 예방을 유도할 방침이다.

군 관계자는 “피해 발생에 대비해 국립수산과학원, 충남도 수산질병센터, 수협, 어촌계 등이 참여하는 유관기관 합동 피해조사반도 운영할 것”이라며 “고수온 주의보 발령 이후에는 질병검사를 거친 양식어류 긴급 방류 등 단계별 대책도 추진할 계획”이라고 말했다.