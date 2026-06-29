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본문 요약

LG전자는 청소 성능과 위생 관리 편리성을 높인 프리미엄 청소 로봇 'LG 홈봇 인공지능 오브제컬렉션 로니'를 출시했다고 29일 밝혔다.

청소 시 100도 스팀을 물걸레에 분사해 바닥의 찌든 때를 효과적으로 제거한다.

청소 후에는 스테이션에서 100도 스팀과 온수 세척을 통해 대장균 등 4종 유해균을 99.99% 없앤다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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LG전자, 프리미엄 청소 로봇 ‘로니’ 출시···100도 스팀으로 세정

입력 2026.06.29 10:18

  • 김유진 기자

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LG 홈봇 오브제컬렉션 로니 . LG전자 제공

LG 홈봇 오브제컬렉션 로니 . LG전자 제공

LG전자는 청소 성능과 위생 관리 편리성을 높인 프리미엄 청소 로봇 ‘LG 홈봇 인공지능(AI) 오브제컬렉션 로니(RONi)’를 출시했다고 29일 밝혔다.

로니는 세계 최초로 본체와 스테이션 모두에 섭씨 100도 스팀 기능을 적용해 세정력을 끌어올린 것이 강점이다. 청소 시 100도 스팀을 물걸레에 분사해 바닥의 찌든 때를 효과적으로 제거한다. 청소 후에는 스테이션에서 100도 스팀과 온수 세척을 통해 대장균 등 4종 유해균을 99.99% 없앤다.

세척 후에는 온풍으로 물걸레를 건조해 암모니아 등 5종 악취 유발 물질을 최대 97% 줄인다. 아울러 30W의 흡입력에 180rpm(분당 회전수)으로 고속 회전하는 물걸레를 장착해 바닥의 찌든 때도 효과적으로 제거한다.

로니는 LG전자가 자체 개발한 ‘AI 사물인식’ 기술과 본체에 탑재된 8개의 센서로 공간 구조를 분석하고 전선·화분·반려동물의 배설물 등 120여종의 물체를 구분한다. 이를 바탕으로 장애물을 알아서 피하고, 장애물 위치를 LG 씽큐 앱으로 사용자에게 안내한다. 장애물이 치워지면 이를 스스로 인식해 해당 구역을 다시 청소한다.

손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 “위생 관리를 극대화하는 동시에 주거 공간의 품격을 높이는 깔끔한 디자인으로 고객에게 차원이 다른 사용 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

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