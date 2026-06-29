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영종구·검단구·제물포구·서해구 표기 ‘인천 새주소안내도’ 발간

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본문 요약

행정체제 개편으로 신설되거나 통합된 인천의 새주소정보안내도가 나왔다.

인천시는 7월 1일부터 인천형 행정체제 개편에 따른 행정구역 변화 등을 반영해 신설된 영종구·검단구와 중구와 동구가 통합된 제물포구, 서구의 명칭이 서해구로 바뀐 '2026년 새 주소정보안내도'를 제작, 시민들에 제공한다고 29일 밝혔다.

이번에 제작된 안내도는 7월 출범하는 '2군 9구'의 행정구역 경계와 국가기초구역 정보, 최신 도시개발사업 현황을 반영해 인천시 전체 주소 정보를 한눈에 볼 수 있도록 구성했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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영종구·검단구·제물포구·서해구 표기 ‘인천 새주소안내도’ 발간

입력 2026.06.29 10:18

  • 박준철 기자

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인천 2026년 새 주소정보안내도. 인천시 제공

인천 2026년 새 주소정보안내도. 인천시 제공

행정체제 개편으로 신설되거나 통합된 인천의 새주소정보안내도가 나왔다.

인천시는 7월 1일부터 인천형 행정체제 개편에 따른 행정구역 변화 등을 반영해 신설된 영종구·검단구와 중구와 동구가 통합된 제물포구, 서구의 명칭이 서해구로 바뀐 ‘2026년 새 주소정보안내도’를 제작, 시민들에 제공한다고 29일 밝혔다.

이번에 제작된 안내도는 7월 출범하는 ‘2군 9구’의 행정구역 경계와 국가기초구역 정보, 최신 도시개발사업 현황을 반영해 인천시 전체 주소 정보를 한눈에 볼 수 있도록 구성했다.

특히 국가기초구역 안내를 수록해 안전하고 정확한 위치 찾기를 돕는 것은 물론, 인천의 대표적인 명품 치유길인 강화나들길과 자전거 레저 관광객을 위한 영종 300리 자전거길도 함께 표기했다.

새로운 안내도는 전자파일(JPG) 형태로 제공되며, 고령층 등 디지털 취약계층을 위해 접지형 종이지도 2000부를 별도로 제작했다.

새 안내도는 다음 달 1일부터 인천시 지도 포털인 ‘인천 아이맵(imap.incheon.go.kr)’을 통해 내려받을 수 있다. 종이지도는 11개 군·구청 민원실과 관내 관광안내소 7개소 등에서 무료로 받을 수 있다.

인천시 관계자는 “이번 안내도는 인천형 행정체제 출범에 따른 변화를 시민 생활 속에서 바로 체감할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 제작했다”고 말했

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