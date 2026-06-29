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국힘 최고위 또 ‘장동혁 사퇴’ 설전…“장 대표 그만둬야” VS “말하는 본인이나 사퇴하라”

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본문 요약

국민의힘 최고위원회의에서 29일 장동혁 대표 거취를 두고 당권파와 비당권파 최고위원이 다시 설전을 벌였다.

친한동훈계인 우재준 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "우리 당이 원팀으로 가기 위해서라도 장동혁 대표가 그만해야 한다"며 사퇴를 촉구했다.

우 최고위원은 더불어민주당의 전당대회를 언급하며 "이제 민주당 리더십이 바로 서면 단결해서 지지율이 더 오를 것이다. 우리도 총선 준비할 지도부를 이제 세워야 한다"고 말했다.

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국힘 최고위 또 ‘장동혁 사퇴’ 설전…“장 대표 그만둬야” VS “말하는 본인이나 사퇴하라”

입력 2026.06.29 10:22

수정 2026.06.29 10:32

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  • 박순봉 기자

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국민의힘 최고위원회의에서 29일 장동혁 대표 거취를 두고 당권파와 비당권파 최고위원이 다시 설전을 벌였다.

친한동훈계인 우재준 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “우리 당이 원팀으로 가기 위해서라도 장동혁 대표가 그만해야 한다”며 사퇴를 촉구했다. 우 최고위원은 더불어민주당의 전당대회를 언급하며 “이제 민주당 리더십이 바로 서면 단결해서 지지율이 더 오를 것이다. 우리도 총선 준비할 지도부를 이제 세워야 한다”고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표(앞줄 가운데)와 정점식 원내대표(앞줄 오른쪽)가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표(앞줄 가운데)와 정점식 원내대표(앞줄 오른쪽)가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 박민규 선임기자

그는 “내부 불만을 너무 무시할 것이 아니라 전당대회를 통해 평가를 하고 총선을 준비해야 한다”며 “우리 지도부는 원팀을 말하면서도 기억나는 건 징계밖에 없다. 당직자 통해서 조롱하는 것밖에는 기억이 안 난다”고 말했다.

당권파 조광한 최고위원은 “정치인의 언어는 품격이 있어야 한다. 아전인수 표현은 정치인의 품격을 떨어뜨리고 정치인의 신뢰를 깎아내리는 것이라고 생각한다”고 우회적으로 우 최고위원을 비판했다.

앞서 발언했던 김민수 최고위원은 다시 마이크를 잡고 “우 최고위원이 공개석상에서 국민들 다 보는데 당원들이 뽑은 당대표를 공개 모욕한 것 빼고 한 일이 특별히 기억나는 것이 없다”며 “지선 끝나고 비공개 최고위 나오는 꼴을 못 봤는데 자기 할 일을 무엇을 했느냐. 책임감 강하다고 사퇴, 사퇴 얘기하는 (본인이) 사퇴하라”고 말했다.

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