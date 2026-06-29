양구군, 통합돌봄 대상자 방문진료비, 이·미용 서비스 지원···7월부터 본격 시행

강원 양구군은 오는 7월부터 거동이 불편한 통합돌봄 대상자를 위해 방문진료비 본인부담금 지원 사업과 방문 이·미용 서비스를 본격적으로 시행한다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 의료기관이나 이·미용업소 방문이 어려운 노인과 장애인 등이 익숙한 생활환경에서 건강하고 안정적인 일상을 이어갈 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

방문진료비 본인부담금 지원 사업은 통합지원 대상자로 선정된 주민이 장기요양 재택의료센터 또는 1차 의료 방문 진료사업을 통해 가정에서 진료받으면 급여 진료비에 대한 본인부담금 일부를 지급하는 것이다.

이에 따라 의료급여 수급자는 1000원, 건강보험 가입자는 5520원의 본인부담금만으로 가정에서 방문 진료 서비스를 이용할 수 있게 된다. 다만 비급여 항목은 지원 대상에서 제외된다.

이번 사업으로 방문 진료 이용자의 본인부담금이 대폭 줄어 통합돌봄 대상자의 의료비 부담 완화에 도움이 될 것으로 기대된다.

양구군은 거동이 불편해 이·미용업소 이용이 어려운 통합돌봄 대상자를 위한 ‘방문 이·미용 서비스’도 운영한다.

지역의 미용사가 월 1회 대상자 가정을 직접 방문해 이·미용 서비스를 제공하는 등 개인위생 관리를 도울 계획이다.

‘방문진료비 본인부담금 지원 사업’과 ‘방문 이·미용 서비스’를 추진하는 데 7950만 원가량이 소요될 것으로 보인다.

양구군은 읍·면 통합지원창구와 의료기관, 민간 협력 기관 등을 통해 대상자를 발굴하고 필요한 서비스를 연계할 예정이다.

윤동규 양구군 사회복지과장은 “앞으로 지역사회 통합돌봄 체계를 강화해 주민들이 건강하고 안정적인 삶을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.