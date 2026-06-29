민주당 “투표용지 부족 사태, 특검 당론 추진하겠다”

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 29일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 "이번 사태를 발본색원하고 책임자를 처벌하기 위한 특검을 당론으로 추진하겠다"고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 오전 열린 민주당 최고위원회의에서 "책임있는 집권 여당으로서 철저한 제도 개선과 엄정한 진상규명을 함께 추진하겠다"며 이같이 말했다.

한 원내대표는 "선거관리위원회 개혁에는 어떠한 성역도 없다"며 "투표용지 부족으로 인한 참정권 훼손은 어떤 변명으로도 납득할 수 없는 참사"라고 말했다.