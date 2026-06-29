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[단독]정부, 탈모 건강보험 적용 국민 토론회 전격 취소···비판 여론 의식했나

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본문 요약

정부가 탈모 치료 건강보험 적용 여부를 논의하기 위해 추진하던 국민참여 토론회를 전격 취소했다.

당초 정부는 정책 수요자인 국민이 직접 정책 논의에 참여하는 공론장인 모두의 토론회의 첫 번째 주제로 '탈모 치료제의 건강보험 급여 적용'을 선정하고, 국민참여단 200명이 참여하는 방식으로 공론화를 진행할 계획이었다.

토론회 취소는 최근 탈모 치료 건강보험 적용을 둘러싼 비판 여론을 의식한 조치라는 해석이 나온다.

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[단독]정부, 탈모 건강보험 적용 국민 토론회 전격 취소···비판 여론 의식했나

입력 2026.06.29 10:42

수정 2026.06.29 10:58

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  • 이혜인 기자

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정부가 탈모 치료 건강보험 적용 여부를 논의하기 위해 추진하던 국민참여 토론회를 전격 취소했다. 사진은 서울 종로5가 인근 약국 밀집 지역을 지나는 한 시민의 모습. 이준헌 기자

정부가 탈모 치료 건강보험 적용 여부를 논의하기 위해 추진하던 국민참여 토론회를 전격 취소했다. 사진은 서울 종로5가 인근 약국 밀집 지역을 지나는 한 시민의 모습. 이준헌 기자

정부가 탈모 치료 건강보험 적용 여부를 논의하기 위해 추진하던 국민참여 토론회를 전격 취소했다. 탈모 치료 건강보험 적용을 둘러싼 비판이 커지면서 정부가 여론 부담을 의식해 공론화 계획을 일단 접은 것으로 보인다.

29일 국회와 보건복지부 등에 따르면 행정안전부가 다음 달 4일 개최 예정이던 ‘모두의 토론회’ 취소가 결정됐다. 당초 정부는 정책 수요자인 국민이 직접 정책 논의에 참여하는 공론장인 모두의 토론회의 첫 번째 주제로 ‘탈모 치료제의 건강보험 급여 적용’을 선정하고, 국민참여단 200명이 참여하는 방식으로 공론화를 진행할 계획이었다.

토론회 취소는 최근 탈모 치료 건강보험 적용을 둘러싼 비판 여론을 의식한 조치라는 해석이 나온다. 앞서 지난 11일 정은경 보건복지부 장관은 이재명 정부 출범 1주년 정책간담회에서 하반기 중점 추진 과제 가운데 하나로 탈모 치료 건강보험 적용 확대를 제시했다. 복지부는 취업을 앞둔 청년층이 탈모 문제를 민감하게 받아들이는 점을 고려해 청년층을 대상으로 탈모 치료제 건강보험 적용을 우선 검토하고 있다.

하지만 정책 추진 사실이 알려진 이후 학계와 환자단체에서는 건강보험의 우선순위를 훼손할 수 있다는 비판이 잇따랐다. 한국중증질환연합회는 지난 15일 성명을 내고 “정부가 추진하는 탈모 급여 확대는 건강보험의 근간인 의학적 필수성과 급여 우선순위를 정면으로 흔드는 포퓰리즘 정책”이라며 추진 중단을 촉구했다.

“탈모에 건보? 다음은 성장호르몬·노안인가”···탈모약 건보 추진에 학계·환자단체 일제히 비판

보건복지부가 탈모 치료 건강보험 적용을 추진하겠다고 밝힌 이후 17일 의료·보건학계 전문가들과 환자단체의 비판이 이어지면서 논란이 확산하고 있다. 정책 혜택을 받게 되는 20~30대 남성 청년층에서조차 건강보험 급여화 필요성에 대한 공감대는 크지 않은 분위기다. 지난 11일 정은경 복지부 장관은 이재명 정부 출범 1주년 정책간담회에서 하반기 중점 추진...

https://www.khan.co.kr/article/202606180600001

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