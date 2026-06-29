홈플러스, 변경 회생계획안 제출···“매장·직원 감소로 1조2000억 절감”

홈플러스는 29일 대형마트 매장 축소, 익스프레스 매각, 인력 감소 등 사업성 개선 효과를 반영한 수정회생계획안 변경안을 서울회생법원에 제출한다고 밝혔다. 법원이 오는 30일까지 영업 정상화에 필요한 2000억원 추가 조달 계획을 구체적으로 밝히라는 내용으로 ‘회생계획안 배제 및 회생절차 폐지에 대한 의견조회’를 요청하자, 회생절차 지속을 원한다는 뜻을 법원에 밝힌 것으로 풀이된다. 법원은 다음달 3일까지 홈플러스 회생계획 인가 여부를 결정할 예정이다.

홈플러스는 “지난해 3월4일 회생절차에 들어간 이후 126개 대형마트 점포를 67개 핵심 점포로 재편하고, 임대주와의 협의를 통해 임대료를 조정하고, 슈퍼사업부문인 홈플러스 익스프레스를 하림그룹 계열사인 NS쇼핑에 분리 매각해 사업구조를 단순화하는 등 고강도 자구노력을 이어왔다”며 “자연퇴사 및 희망퇴직 등으로 인력의 50% 정도가 줄어 운영효율 역시 크게 올라갔다”고 밝혔다. 홈플러스는 “그 결과 회생 신청 직전 대비 각종 비용이 약 1조2000억원 줄어들었다”며 “납품과 영업만 정상화되면 바로 800억원대 영업이익 실현이 가능한 것은 물론이고 영업이익이 3년 내로 1500억원까지 늘어날 것으로 전망된다”고 밝혔다. 홈플러스는 기존 수정회생계획안에 이러한 자구노력에 따른 사업성 개선 효과를 반영한 변경안을 법원에 제출할 계획이다.

홈플러스는 흑자전환 이익과 폐점점포 부동산 매각대금을 재원으로 공익채권과 회생채권을 전액 변제하겠다고 밝혔다. 또한 개선된 수익구조를 바탕으로 인수·합병(M&A)도 동시에 추진한다. 홈플러스는 “사업성이 크게 개선됐고, 익스프레스를 분리 매각하면서 잠재적 인수자의 부담이 크게 줄어들었다”며 “신규 진입 리스크를 최소화하면서 국내 유통산업에 참여하기를 원하는 잠재적 인수자들의 관심을 끌 수 있을 것”이라고 주장했다.