대통령 이어 민주당도 ‘월드컵 졸전’ 질타···“한국 축구 홍명보 등 사유물 아냐, 독선 방지책 논의”

한병도 더불어민주당 당대표 권한대행 겸 원내대표가 29일 “대한축구협회의 독선과 무능이 국민을 실망시키는 일이 재발하지 않도록 국회 차원의 대책을 논의하겠다”고 말했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “한국 축구대표팀은 정몽규나 홍명보 등 몇몇 소유의 사유물이 아니다”라며 이같이 밝혔다.

한 원내대표는 “많은 축구 전문가가 이번 월드컵 졸전이 예견된 사태였다고 진단한다”며 “감독의 전술 부재, 독선적 밀실 행정으로 점철된 대한축구협회의 내 편 밀어주기, 만연한 축구계 카르텔 등이 문제로 지적되고 있다”고 말했다.

한 원내대표는 “비단 축구뿐만이 아니다. 선수들의 정당한 땀과 노력이 배신당하지 않도록 투명하고 공정한 체육 행정을 확립하는 데도 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

국회 문화체육관광위원회는 2024년 9월 홍 감독 선임을 둘러싼 공정성 논란이 불거지자 대한축구협회 현안 질의를 위한 청문회를 개최한 바 있다. 당시 정몽규 대한축구협회장과 홍 감독이 출석한 가운데 협회 행정의 폐쇄성과 전력강화위원회의 독립성 침해 등이 문제로 지적됐다.