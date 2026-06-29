‘혜택받GO! 강원 여행’ 이벤트 7월부터 재개···“숙박·소비 영수증 인증 시 상품권 지급”

강원도는 오는 7월1일부터 ‘혜택받GO! 강원 여행’ 이벤트를 재개한다고 29일 밝혔다.

이는 강원생활도민증을 발급받은 방문객을 대상으로 6만 원 이상 숙박 영수증을 인증하면 3만 원, 5만 원 이상 소비 영수증을 인증하면 1만 원 상당의 지역 화폐인 강원상품권을 지급하는 이벤트다.

지난 5월 성황리에 종료된 사업의 잔여 예산을 활용해 추진하는 만큼 예산이 소진되면 조기 마감될 수 있다.

올해 처음으로 추진된 ‘혜택받GO! 강원 여행’ 이벤트는 시행 첫 두 달간 1만7000여 명이 참여하는 등 큰 호응을 얻었다.

또 이벤트 시행 3개월 동안 강원생활도민증 가입자가 4만 명 이상 증가하는 등 생활인구 확대에 이바지한 것으로 분석됐다.

강원도는 내달 재개하는 이벤트가 종료된 후 참여자 데이터를 분석해 향후 관광객 유치 정책과 사업 운영에 활용할 계획이다.

이동희 강원도 관광국장은 “‘혜택받GO! 강원 여행’ 사업은 많은 관광객의 관심과 참여 속에 지역 관광과 소비 활성화에 의미 있는 성과를 거두고 있다”며 “성과를 자세히 분석하고 보완해 더욱더 많은 관광객이 만족할 수 있는 사업으로 발전 시켜 나가겠다”고 밝혔다.