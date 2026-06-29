북한, 미·일 군사훈련에 “일본, 재침 노려…경거망동 말라” 비난

북한은 미·일 연례 합동훈련인 레졸루트 드래곤(불굴의 용)에 대해 “일본은 이를 통해 침략능력을 부단히 제고해나가고 있다”고 29일 주장했다.

북한 조선중앙통신은 이날 ‘재침의 호기를 노리는 전패국의 무모한 망동’이라는 제목의 논평을 내고 이같이 밝혔다.

통신은 레졸루트 드래곤 훈련에 대해 “침략적, 공격적 성격”이라며 “문제는 일본이 미국과의 군사적 밀착 관계를 더욱 심화시키며 주변 지역의 정세를 악화시키고 있는 것”이라고 했다. 통신은 “오늘의 혼란스러운 국제정세를 기화로 전쟁 국가에로의 변신을 정당화하고 한시바삐 아시아의 맹주로 나서려는 것이 바로 일본 군국주의자들의 속셈”이라고 주장했다.

통신은 “일본은 세계 최대의 전쟁상임을 섬기며 재침 주로로 질주하는 것이 비참한 결말만을 초래할 것이라는 것을 명심하고 경거망동하지 말아야 한다”고 했다. 통신은 일본을 비난하며 미국을 겨냥해 “패권 야망을 실현하려는 상전의 불량배적인 행태” “세계 최대의 전쟁 상인” 등의 표현을 쓰기도 했다.

레졸루트 드래곤은 미국 해병대와 일본 육상자위대의 연례 합동훈련이다. 지난 20일부터 일본 오키나와 및 규슈 지역에서 진행 중이다.