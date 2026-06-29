GS25·현대차 협업 아이스크림 ‘현차는 빵빵’ 출시···현차 할인 쿠폰까지

GS25와 현대자동차가 협업해 아이스크림 ‘현차는 빵빵’을 다음달 1일 출시한다고 29일 밝혔다.

‘현차는 빵빵’은 현대차가 2022년 만우절에 공식 SNS에서 ‘현차’와 경적 소리 ‘빵빵’을 결합한 가상의 베이커리 콘텐츠를 선보인 데 착안해 기획했다. GS25는 카스텔라 사이에 크림치즈 아이스크림을 채운 샌드형 제품으로 ‘현차는 빵빵’을 구현했다.

GS25는 상품 포장에 현대차 대표 차량 디자인을 입혀 양사 합작 상품임을 한눈에 알아볼 수 있도록 했다. 그랜저, 싼타페, 넥쏘, 아이오닉 9 등 현대차 대표 차량 띠부씰 20종 중 1종을 무작위로 동봉해 수집하는 재미를 더했다.

양사 공동 마케팅도 진행한다. GS25는 7월 한 달 동안 ‘현차는 빵빵’ 구매 고객을 대상으로 순금 열쇠(7.5g) 1명, 아이폰17(256GB) 등을 경품으로 제공한다. GS Pay로 구매하면 ‘우리동네GS’ 앱에 스탬프 1개가 적립되고, 스탬프 3개를 모으면 경품 추첨 행사에 응모할 수 있다.

현대차는 7월 한 달간 띠부씰 수집 행사와 룰렛 행사를 진행한다. 제품에 동봉된 현대차 띠부씰 20종을 모두 수집해 현대차 공식 인스타그램에 인증한 고객 가운데 선착순 3명에게 각 200만원 상당의 제주도 여행 패키지를 증정한다. 제품 포장지에 인쇄된 QR코드를 통해 룰렛 이벤트에 참여하면 총 900만원 상당의 현대차 차량 할인 쿠폰을 제공한다. 1등 당첨자 2명에게는 각 300만원, 2등 당첨자 6명에게는 각 50만원의 차량 할인 쿠폰을 지급한다.

신규 고객 확보와 일상 속 브랜드 경험 확대라는 양사의 전략적 필요가 맞물리며 이번 협업이 성사됐다. 이하림 GS리테일 디저트팀 MD는 “GS25의 핵심 고객층이 1020 중심의 미래세대이고, 최근 편의점이 방한 외국인의 관광 코스로 부각되면서 산업의 경계를 뛰어넘는 다양한 협업 요청이 쇄도하고 있다”며 “고객에게는 새로운 소비 경험과 상품 이상의 가치를 제공하고 가맹점은 신규 고객 확대, 직접적인 매출 증진 효과를 누릴 수 있는 차별화 상품 개발을 지속할 것”이라고 밝혔다.