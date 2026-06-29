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본문 요약

전북 정읍시가 대중교통 취약지역 주민들의 이동권 보장을 위해 수요응답형 '복지택시'를 7월 1일부터 연중무휴로 운영한다.

콜센터 호출에 따라 택시가 마을회관으로 찾아가는 방식과 정해진 시간에 배차하는 방식을 병행하며, 미터기 요금에서 이용자 부담액을 제외한 나머지 비용은 시가 전액 지원한다.

그동안 복지택시는 평일 오전 8시부터 오후 5시30분까지만 운영돼 휴일 병원 진료나 장보기 등을 위해 이동해야 하는 고령층 주민들의 불편이 이어졌다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정읍 ‘1000원 복지택시’ 7월부터 연중무휴 운행

입력 2026.06.29 11:14

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대중교통 취약지역 주민들의 이동권 보장을 위해 농촌 마을에서 주민을 태워 면사무소로 운행하고 있는 정읍 복지택시. 정읍시 제공

대중교통 취약지역 주민들의 이동권 보장을 위해 농촌 마을에서 주민을 태워 면사무소로 운행하고 있는 정읍 복지택시. 정읍시 제공

전북 정읍시가 대중교통 취약지역 주민들의 이동권 보장을 위해 수요응답형(DRT) ‘복지택시’를 7월 1일부터 연중무휴로 운영한다.

정읍시는 지역 3개 택시단체인 개인택시조합·개인택시연합회·법인택시협의회와 업무협약을 맺고 주말·공휴일 서비스 확대에 합의했다고 29일 밝혔다. 택시업계는 휴일 운행에 참여하고, 시는 이에 따른 행정·재정 지원을 맡는다.

복지택시는 농촌지역 교통 사각지대 해소를 위해 2015년 도입된 교통복지 사업이다. 도입 당시 택시 7대로 30개 마을을 지원했으나, 2021년 지원 기준을 버스승강장 반경 1㎞ 이상에서 300m 이상으로 완화하면서 현재는 택시 32대가 16개 읍·면·동 343개 마을을 오가고 있다.

이용 규모도 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 이용 건수는 7만7117건으로 집계됐다. 운영 예산은 총 11억6000만원으로, 국비 1억5000만원(10%)과 시비 약 10억1000만원(90%)이 투입됐다. 정읍시는 연중무휴 운영에 맞춰 하반기 6500만원을 추가 편성할 계획이다.

이용요금은 마을회관에서 인근 버스승강장까지 100원, 읍·면·동 소재지까지는 1000원이다. 콜센터 호출에 따라 택시가 마을회관으로 찾아가는 방식과 정해진 시간에 배차하는 방식을 병행하며, 미터기 요금에서 이용자 부담액을 제외한 나머지 비용은 시가 전액 지원한다.

그동안 복지택시는 평일 오전 8시부터 오후 5시30분까지만 운영돼 휴일 병원 진료나 장보기 등을 위해 이동해야 하는 고령층 주민들의 불편이 이어졌다. 농촌 고령화와 대중교통 이용 여건 악화로 이동 수요가 늘어나는 상황에서 이번 조치는 교통 취약계층의 이동권 보장과 의료·생활편의시설 접근성 향상에 도움이 될 것으로 보인다.

이학수 정읍시장은 “복지택시는 단순한 교통수단을 넘어 농촌 주민의 일상을 지탱하는 핵심 복지망”이라며 “시민 누구나 이동에 제약을 받지 않는 교통환경을 조성하겠다”고 말했다.

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