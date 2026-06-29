“도대체 왜 매번 예약 마감이야?” 원인은 ‘매크로’···261만건 잡았다

서울시, 공공서비스 예약시스템 단속 인기 체육시설·강좌 매크로 예약 대거 적발 “신종 매크로에도 선제적 대응할 것”

“도대체 왜 매번 마감인 거야?”

예약 시작과 동시에 마감되던 서울시 인기 체육시설, 문화강좌 예약이 한층 더 공정해질 전망이다. 서울시가 ‘공공서비스 예약 시스템’에 매크로 차단 프로그램을 도입해 부정 예약을 못 하게 막고 있기 때문이다.

서울시는 지난해 1년간 공공서비스 예약시스템에 매크로 차단 프로그램을 돌린 결과 총 261만건 부정 접속을 차단했다고 29일 밝혔다. 하루 평균 약 7000건 부정 접속을 막은 셈이다.

서울시 공공서비스 예약시스템은 시와 자치구, 산하기관이 제공하는 체육시설, 교육 강좌, 문화 체험 등 연간 1만3000여개 서비스를 한 곳에서 예약·결제할 수 있는 통합 플랫폼이다. 하지만 일부 인기 체육시설 및 강좌 등은 예약 시작과 동시에 마감됐다. 시민들 사이에서는 “사람의 손으로 예약할 수 있는 속도가 아니다. 특정 예약 프로그램을 돌리는 것 같다”는 불만이 제기돼 왔다.

결국 시는 지난해 7월 매크로 차단 프로그램을 운영하기 시작했다. 첫 달인 7월에만 13만건 부정 접속을 차단했다.

매크로 관련 민원 역시 지난해 12건에서 올해 5월 기준 1건으로 크게 줄었다. 또 예약 개시 후 7초 이내에 완료된 매크로 의심 예약에 대한 직권 취소 건수는 솔루션 도입 전 월 26건에서 도입 후 월 평균 1건 이하로 감소했다.

서울시는 지속적인 모니터링과 기능 개선을 통해 신종 매크로 프로그램에도 선제적으로 대응한다는 계획이다. 새로운 우회 기법을 실시간으로 분석해 차단 기능을 고도화하고, 보다 안전하고 공정한 공공서비스 이용 환경을 유지해 나간다는 방침이다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 “예약 경쟁에서 기술이 아니라 시민이 우선되는 환경을 만드는 것이 목표였다”며 “서울시는 시민 누구나 같은 출발선에서 공공서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들었다. 앞으로도 디지털 기술을 활용해 시민이 체감하는 공정한 행정을 확대해 나가겠다”고 말했다.