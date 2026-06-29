“첨단기술 유출 막는다”···지재처에 전문수사조직 설치, 기술경찰도 확충

반도체와 인공지능(AI) 등 첨단기술 유출 사건에 대응할 전문수사조직이 지식재산처에 설치된다.

지식재산처는 ‘기술유출·탈취 대응체계 확대 개편’에 따라 기술유출특별사법경찰과를 신설해 30일부터 본격 운영한다고 29일 밝혔다.

기술유출특별사법경찰과는 기존 지식재산보호협력국 내 기술디자인특별사법경찰과에서 기업의 영업비밀 등 첨단기술 유출 사건 수사 업무를 분리해 전담하게 된다.

기존에는 영업비밀과 특허, 다지인 유출·침해 사건을 같은 부서에서 처리해 왔지만, 영업비밀 침해 사건의 경우 국가 핵심·첨단전략기술과 관련되는 경우가 많고 입증 난이도가 높아 기존의 대응 방식에 한계가 있다는 판단에 따른 것이다.

지식재산처는 정원 재배치와 인력 확대를 통해 기술유출특별사법경찰과에 모두 21명의 전담 수사 인력을 배치한다. 수사 인력은 전기, 화학, 기계 등 분야별 전문성을 가진 특허심사·심판 경력자와 박사, 변호사, 변리사 등으로 구성됐다.

지식재산처는 기술유출특별사법경찰과와 함께 지식재산호보분석과와 지식재산호보기준팀도 신설한다. 지식재산보호분석과는 국가 핵심·첨단전략기술을 중심으로 한 특허빅데이터를 기반으로 기술유출 고위험영역을 선제적으로 탐지해 기술유출·탈취 사건을 사전예방하기 위한 시책 등을 수립한다. 지식재산보호기준팀은 지식재산 침해 사건의 수사지침과 강제수사기준 등을 정비해 수사 과정의 적법성과 공정성을 확보하고, 제도적 기반을 마련하는 역할을 한다.

이 같은 조직 신설에 맞춰 기존에 27명으로 구성돼 있던 지식재산처 기술경찰 인력도 61명으로 대폭 늘어나게 된다. 앞서 지식재산처는 지난해 12월 대통령 업무보고에서 첨단기술 해외유출 특별수사팀 신설 계획을 보고 했고, 이재명 대통령도 기술유출 범죄의 심각성을 지적하며 기술경찰 인력 확충 등을 주문했었다.

김용선 지식재산처장은 “기술경찰은 2019년 특허·영업비밀 수사권 도입 이후 최고 수준의 전문성을 갖춘 전담 수사기관으로 자리매김해 왔으나, 기술유출·탈취범죄 고도화와 제한된 인력 규모로 사건 처리가 장기화되는 등의 한계가 있었다”며 “이번 확대 개편을 통해 기술범죄 적발·수사의 ‘골든타임’을 확보하고, 수사 전문성과 신속성을 극대화해 우리 기업의 기술 보호와 국가 기술안보를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.