일본 경찰, AI 이용 SNS 모니터링으로 ‘테러 예방’···불시 방문 조사로 이어져 논란

일본 경찰이 인공지능(AI)을 활용해 SNS 게시물을 상시 모니터링하고, 위협적 표현을 올린 시민의 집을 예고 없이 찾아가 조사하는 ‘예방적 테러 대책’을 본격화하면서 논란이 일고 있다.

마이니치신문은 29일(현지시간) 도쿄 거주 40대 직장 여성 우에노 가오리(가명)의 사례를 보도했다. 우에노씨는 지난 1월16일과 21일 엑스에 “다카이치 정권 정책 때문에 피해를 봤으니, 화염병을 허리에 차고 총리 관저에서 분신 항의 자살을 검토하고 있다”는 내용의 게시물을 올렸다. 열흘 뒤 공안경찰 3명이 그의 집에 불시 방문했다. 당시는 중의원 선거가 시작된 무렵이었다.

당시 경찰은 “화염병을 만들고 있지 않죠?”, “무엇이 불만입니까?” 등을 묻고 “선거 기간 중에는 곤란합니다”라는 말을 남기고 돌아갔다. 입건도, 체포도 없는 임의 방문이었다.

익명 계정이었음에도 경찰은 큰 문제 없이 우에노씨의 신원을 특정했다. 시즈오카현경이 SNS 순찰 중 게시물을 발견해 경찰청에 통보하자, 경찰청은 과거 게시물을 전수 분석해 2년 전 우에노씨가 올린 차량 견인 사진 속 건물 배경으로 위치를 야마나시현 고후시로 좁힌 뒤 신원을 확인한 것이다.

일본경찰의 이런 대응은 2022년 아베 신조 전 일본 총리 총격 사건과 2023년 기시다 후미오 전 총리 피습 사건을 계기로 강화된 ‘론 오펜더(Lone Offender·단독 테러리스트)’ 대책의 일환이다. 특정 조직에 속하지 않고 단독으로 테러를 기획·실행하는 인물을 가리키는 론 온페더를 SNS 모니터링을 통해 파악하고 미리 색출하겠다는 취지다.

NHK 등에 따르면 일본 경찰청은 올해부터 AI로 SNS 게시물을 분석해 사건으로 이어질 위험성을 판단하는 실증실험을 본격화했다. 예산은 4950만엔(약 4억8000만원)이 책정됐다. 마이니치신문에 따르면 도쿄를 관할하는 경시청도 지난해 론 오펜더 대책 전담 조직인 ‘공안 3과’를 신설했으며, 올해 1월 중의원 선거 기간 16일 동안 후보자 등 경호 대상자에 대한 위협성 게시물 336건이 탐지됐다.

AI 시스템은 “폭탄”, “죽인다” 등 위험 키워드를 추출한 뒤 해당 인물의 과거 게시물까지 소급 분석해 위험도를 산정하는 방식이다. 최종 판단과 대응은 경찰관이 담당한다.

하지만 정작 AI 모니터링의 계기가 된 사건들에서는 SNS를 통한 범행 예고나 징후는 발견되지 않았다. 닛혼게이자이신문에 따르면 2023년 기시다 전 총리를 노린 폭탄 투척 미수 사건의 피의자 기무라 류지는 사건 나흘 전까지 선거제도 비판 게시물을 SNS에 실명으로 올렸으나 범행 준비나 공격 의도를 암시하는 내용은 없었다. 아베 전 총리를 살해한 야마가미 데쓰야도 통일교에 대한 원한 글을 올렸을 뿐 범행을 예고하거나 암시한 내용은 그의 SNS에 없었던 것으로 알려졌다.

우에노씨는 “전후 맥락을 보면 농담인 줄 알 것”이라며 “이후 계속 감시받는 느낌”이라고 했다. 그는 팔로워 1000명 이상의 계정을 삭제했다. 마이니치신문은 “SNS는 지금 확실히 감시받고 있다”고 했다. 경시청 공안부는 “개별 사안에 대해서는 설명하지 않지만 필요한 대책은 취하고 있다”고 밝혔다고 마이니치신문은 전했다.