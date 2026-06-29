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본문 요약

경남도는 '경남형 청년마을 조성사업'에 참여할 도내 청년단체·기업을 다음달 17일까지 공개 모집한다고 29일 밝혔다.

도는 올해 총사업비 2억7000만원을 투입해 청년주도 기반 조성 초기사업비 지원, 우수단체 도약 지원 등 2개 유형으로 사업을 추진한다.

먼저 '청년주도 기반 조성 초기사업비 지원'은 지역 탐색, 지역자원 발굴, 주민 교류, 프로그램 기획 등 초기 활동을 위한 사업비를 지원하는 내용으로 14개 단체를 선정해 500만원씩을 지원한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘지역활력 모색’ 경남형 청년마을 조성사업 공모

입력 2026.06.29 11:44

  • 김정훈 기자

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경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도는 ‘경남형 청년마을 조성사업’에 참여할 도내 청년단체·기업을 다음달 17일까지 공개 모집한다고 29일 밝혔다.

이 사업은 도내 청년단체·기업의 초기 지역 탐색부터 지역 기반 프로그램·공간 운영까지 단계적으로 지원해 지역 활력을 높이기 위해 추진하는 사업이다.

지원 대상은 사업자등록증을 보유한 5인 이상의 도내 청년단체·기업으로, 대표자가 청년이고 참여 인원 50% 이상이 청년으로 구성돼야 한다. 신청은 시·군 청년정책 담당부서로 하면 된다.

도는 올해 총사업비 2억7000만원을 투입해 청년주도 기반 조성 초기사업비 지원, 우수단체 도약 지원 등 2개 유형으로 사업을 추진한다.

먼저 ‘청년주도 기반 조성 초기사업비 지원’은 지역 탐색, 지역자원 발굴, 주민 교류, 프로그램 기획 등 초기 활동을 위한 사업비를 지원하는 내용으로 14개 단체를 선정해 500만원씩을 지원한다.

‘우수단체 도약 지원’은 지역 기반 프로그램 운영 및 거점 공간 운영, 지역 교류활동 등의 사업 예산을 지원하는 내용으로 4개 단체를 선정해 5000만원씩을 지원할 예정이다.

경남도는 이 사업을 통해 청년의 안정적인 지역 정착을 지원하고, 청년의 활동이 지역상권 활성화에 도움이 되도록 할 계획이다.

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