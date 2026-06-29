경남도, ‘무더위 탈출’ 여름철 관광지 18곳 추천

경남도는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 무더위를 식힐 수 있는 도내 주요 여름 관광지 18곳을 선정해 추천했다고 29일 밝혔다.

선정된 곳은 가족 단위 피서객의 수요를 반영하여 수상레포츠, 해수욕장, 계곡, 역사 명소 등 경남 전역의 다채로운 장소 중 핵심 지역을 선별해 정보를 제공한다.

먼저 물놀이 명소로는 산청 경호강 래프팅과 김해롯데워터파크를 꼽을 수 있다. 산청 경호강 래프팅은 지리산 자락에서 유입되는 청정 급류를 활용한 수상 레저 활동이다. 산청읍에서 시작해 단성면 어천교까지 이어지는 약 12㎞ 구간의 풀코스는 총 2시간 30분이 소요되며, 이용객들은 이동 과정에서 5개의 주요 급류를 통과한다.

김해롯데워터파크는 남태평양 폴리네시아의 이국적인 환경을 재현한 국내 최대 규모의 워터파크 시설이다. 38m 높이의 거대한 화산 구조물인 ‘자이언트 볼케이노’와 실외 파도풀 시설인 ‘자이언트 웨이브’를 갖추어 높은 스릴감을 제공한다.

해변과 숲속 휴양 명소로는 남해 상주은모래비치와 거제자연휴양림이 있다. 상주은모래비치는 금산의 절경을 배경으로 배치된 해변으로, 고운 모래 백사장과 울창한 송림 지대가 조화를 이룬다. 특히 2㎞에 이르는 반달형 백사장은 수심 경사가 완만하고 수온이 높아 가족 단위 피서객이 이용하기에 적합하다.

노자산 해발 150~565m 지점에 자리를 잡은 거제자연휴양림은 전망대 구조물에서 거제시 전역과 한려해상국립공원의 도서 지역, 나아가 대마도까지 조망할 수 있어 넓은 개방감을 선사한다. 울창한 숲과 계곡 주변에 배치한 야영 데크와 숲속의 집은 낮에는 시원한 그늘을, 밤에는 열대야를 피할 수 있는 휴식 공간을 제공한다.

인문학적 가치를 탐방할 수 있는 함안 연꽃테마파크가 있다. 이곳은 국내에서 가장 오래된 토성 제방인 ‘가야리 제방유적터’에 조성한 10만㎡ 규모의 연꽃 중심 테마 공원이다. 자생하는 ‘아라홍련’은 옛 연꽃 고유의 유전적 특징을 간직하고 있어 학술적 가치가 높으며, 연꽃이 만개하는 7월이면 수려한 장관을 연출한다.

경남 지역 관광지에 대한 구체적인 이용 정보와 교통편 등 자세한 사항은 공식 관광 포털인 ‘경남관광길잡이 누리집(tour.gyeongnam.go.kr)’에서 상시 확인할 수 있다.