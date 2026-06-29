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내년 주5일 근무 직장인 119일 쉰다…3일 이상 연휴 10번

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내년 주5일 근무 직장인 119일 쉰다…3일 이상 연휴 10번

입력 2026.06.29 11:48

수정 2026.06.29 13:55

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최장 연휴는 설날 전후 ‘나흘간’

우주항공청 로고

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내년에 주 5일 근무를 하는 직장인은 총 119일을 쉰다. 3일 이상 연휴는 총 10번 있다. 다만 가장 긴 연휴가 나흘간이어서 내년에는 일주일 가까이 쉬는 ‘황금연휴’는 기대할 수 없게 됐다.

우주항공청은 이 같은 내용을 담은 ‘2027년도 월력요항’을 29일 발표했다. 월력요항은 달력 제작의 기준이 되는 자료로, 천문역법에 따른 정확한 날짜와 절기, 공휴일 등이 담겼다.

내년 월력요항을 보면 달력에 빨간 날로 표시되는 관공서 공휴일은 총 72일이다. 주 5일 근무를 하는 직장인은 총 119일을 쉰다. 일요일과 국경일, 설날, 대체공휴일 등을 포함한 공휴일에 토요일을 합친 숫자다.

주 5일 직장 기준으로 내년 3일 이상 연휴는 총 10번 있다. 가장 긴 연휴는 설날 전후다. 토요일과 설날 및 설 연휴 대체공휴일을 합쳐서 나흘간(2월6~9일) 쉰다.

이외에 1월 1~3일(1월1일 및 토·일요일), 2월27~3월1일 (토·일요일 및 3·1절), 5월 1~3일(노동절, 일요일 및 노동절 대체공휴일), 7월17~19일(제헌절, 일요일 및 제헌절 대체공휴일), 8월 14~16일(토요일, 광복절 및 광복절 대체공휴일), 9월 14~16일(추석 및 추석 연휴) 10월 2~4일(토요일, 개천절 및 개천절 대체공휴일), 10월9~11일(한글날, 일요일 및 한글날 대체공휴일), 12월 25~27일(크리스마스, 일요일 및 크리스마스 대체공휴일)에도 연휴가 기다리고 있다.

주요 전통 명절 가운데 설날(음력 1월1일)은 2월7일이고, 정월대보름(음력 1월 15일)은 2월 21일이다. 단오(음력 5월5일)는 6월9일, 추석(음력 8월15일)은 9월15일이다.

월력요항에 관한 자세한 사항은 관보 (https://gwanbo.go.kr)와 우주항공청 홈페이지(https://kasa.go.kr), 한국천문연구원 천문우주지식정보 홈페이지(https://astro.kasi.re.kr)에서 확인할 수 있다.

영문번역(English Translation)
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