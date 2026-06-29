중국, ‘방위연구소’ 등 40개 기관 수출 제재 명단에 추가···“신형 군국주의 저지”

중국 상무부가 일본의 군사력 강화에 관여한다고 판단한 기업·기관에 대해 추가 수출통제에 나섰다고 발표했다.

중국 상무부는 29일(현지시간) 일본 방위성 산하 연구기관인 방위연구소 등 20개 기관을 새로 수출통제 관리명단(블랙리스트)에 추가하고 다른 20개 기관을 관찰명단에 추가했다고 밝혔다.

이번 조치로 새롭게 관리명단에 오른 방위연구소 등에는 민간·군사 이중용도 물자 수출이 금지되며, 제3국 조직·개인이 중국산 이중용도 물자를 해당 기관에 이전하는 것도 막힌다. 현재 진행 중인 관련 거래는 즉시 중단해야 한다.

상무부가 공개한 관리명단에는 방위연구소를 포함해 육상장비연구소·함정장비연구소·항공장비연구소 등 방위성 핵심 연구기관 4곳과 미쓰비시 계열 방산업체 9곳, 일본제강소(JSW) 계열의 화포·전투차량 정비업체 2곳, 가와사키 계열의 항공기 부품·정비업체인 니혼히코키(NIPPI) 등이 포함됐다.

일본 기관 20곳도 관찰명단에 새로 포함됐다. 관찰명단에는 미쓰이E&S·미쓰비시원자력연료·일본원연 등 조선·원자력 관련 기업과 오키전기공업(OKI) 계열 5곳, 드론업체 테라드론·ACSL, 호와공업·호소야파이로엔지니어링·후지쿠라항공장비 등 화기·화공·낙하산 관련 방산 특화업체 등이 포함됐다. 관찰명단에 지정되면 이 기관에 이중용도 물자를 수출할 때 일반 허가 신청이나 간이 등록 방식을 쓸 수 없고, 개별 허가 신청 시 위험평가 보고서와 군사 목적에 사용하지 않겠다는 서면 확약을 함께 제출해야 한다.

상무부는 지난 2월에도 수출 통제 명단을 발표한 바 있다. 이날 상무부 대변인은 “지난 2월24일 미쓰비시조선 등 일본 기업 20곳을 관리명단에, 스바루 등 20곳을 관찰명단에 올렸는데, 당시 목표는 일본의 ‘재군비화’와 핵 보유 시도를 저지하기 위한 것이었다”며 “그러나 일본은 반성하기는커녕 오히려 ‘신형 군국주의’ 행보를 가속화하고, 공격용 무기를 배치하며 해외에서 공격형 미사일을 발사했다”고 밝혔다.

대변인은 “이번 조치는 중국의 수출통제법과 이중용도 물자 수출통제 조례에 근거한 합법적 조치”라며 “일부 일본 기관을 대상으로 하는 것으로, 중일 간 정상적인 무역·경제 교류에는 영향을 주지 않는다”고 했다. 그러면서 “법을 성실히 준수하는 일본 기업은 전혀 우려할 필요가 없다”고 덧붙였다.