‘종전·반도체 호황’에 제조업 3분기 경기전망 ‘개선’···내수·중소기업은 여전히 ’꽁꽁’

미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU) 체결에 따른 중동 정세의 변화 조짐과 반도체·전자 부문 수출 호황이 맞물리면서 올해 3분기 제조업 경기전망지수(BSI)가 반등에 성공했다.

대한상공회의소가 전국 2470개 제조기업을 대상으로 ‘2026년 3분기 기업경기전망지수’를 조사한 결과, 전분기(76)보다 4포인트 오른 80으로 집계됐다. BSI가 100을 넘으면 경기를 긍정적으로 보는 기업이 더 많다는 뜻이고 100 미만이면 그 반대다. 기준치인 100에는 미치지 못했으나 수출 기업들의 기대감이 지수 상승을 견인했다. 부문별로는 수출기업 지수가 70에서 86으로 16포인트 급등한 반면 내수기업 지수는 전분기와 동일한 78에 머물며 온도차를 보였다.

업종별로는 반도체가 113을 기록하며 조사 대상 중 가장 높은 수치를 나타냈다. 반도체는 올해 1분기 120, 2분기 118에 이어 3분기 연속 기준치 100을 넘으며 업황 개선 기대감을 이어갔다. K-뷰티 수출 호조세에 힘입은 화장품(100)과 조선(95)이 뒤를 이었다. 글로벌 빅테크의 AI 인프라 투자 확대 기조로 회로기판, 적층세라믹커패시터(MLCC) 수요가 늘어난 전자·통신(93)과 전기장비(92)도 전분기 대비 나란히 상승했다. 전자·통신은 전분기 대비 가장 큰 상승폭을 기록한 업종으로 꼽혔다.

반면 내수 침체와 계절적 요인에 맞물린 업종들은 부진했다. 시멘트·레미콘·유리 등이 포함된 비금속광물(61)은 장마철 건설 수요 감소 여파로 전분기 대비 18포인트 급락하며 최하위를 기록했다. 정유·석유화학(64)은 8포인트 올랐으나 중국발 공급과잉 우려로 인해 부정적 전망이 우세했다. 기업 규모별로는 대기업(88)과 중견기업(86) 심리가 이전 수준을 회복한 반면 중소기업은 전분기와 같은 78에 그쳐 격차가 뚜렷했다.

조사 당시 진행 중이던 중동전쟁 여파로 ‘하반기 경영·운영계획에 변동이 있었다’고 답한 기업은 과반인 55.6%에 달했다. ‘변동 없음’은 44.4%였다. 현재는 이달 중순 체결된 미국·이란 간 종전 MOU의 이행 협의가 진행 중이지만 기업들은 리스크 관리에 집중하는 분위기다. 계획을 수정한 기업들은 구체적 변경사항으로 가격·납품단가(59.3%), 원부자재 조달 규모·방식(56.4%), 운영비용(41.5%), 생산량·가동률(32.1%), 신규 투자 규모·시점(19.7%) 등을 우선 꼽았다.

강민재 대한상의 경제정책팀장은 “제조기업 경기전망이 호전되고 있으나 중동 정세 불확실성에 따른 고유가·고환율 기조와 공급망 불안이 경영 부담으로 이어지고 있다”며 “정부는 환율 변동성 관리와 원자재 수급 안정화에 정책 역량을 집중하고 기업 부담을 완화할 지원방안을 마련해야 한다”고 말했다.